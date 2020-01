242 afectats per EROs a Girona, un 56% més que el 2018

El nombre d'acomiadats per Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) a Girona va augmentar un 56,7% el 2019 respecte l'any anterior. Segons dades del Departament de Treball i Afers Socials, la província va registrar un total de 242 rescissions de contracte, 99 més que els 143 que hi va haver durant el 2018. Aquesta és la xifra més alta d'acomiadaments colectius que hi ha hagut des del 2015, quan es va comptabilitzar a la província el mateix nombre de persones al carrer que el curs passat.

En aquesta línia, el nombre d'expedients també va ser major que el 2018, ja que va arribar fins als 56 EROs, una xifra a la qual no s'arribava des del 2016, quan n'hi va haver 70. El sector econòmic més tocat pels expedients reguladors a Girona va ser el del sector serveis, amb 209 treballadors acomiadats. La indústria va ser el segon àmbit afectat amb 28 empleats al carrer, mentre que en el camp de l'Agrigultura la xifra es va limitar a cinc treballadors. Els acomiadaments no van ser els únics efectes que han patit els treballadors d'una societat amb ERO. Les suspensions i les reduccions de jornada també han estat a l'ordre del dia aquest 2019: n'hi ha hagut 910, més que les 614 del 2018, i la major part (490) a la indústria i no pas als serveis (379).



Municipis afectats

Segons el Departament de Treball i Afers Socials, els expedients de regulació amb personal acomiadat van tenir lloc en empreses dels següents municipis: Celrà (17 treballadors), Figueres (7 treballadors), Girona (113 treballadors), la Jonquera (15 treballadors), Olot (13 treballadors), Palafrugell (8 treballadors), el Port de la Selva (5 treballadors), Ripoll (3 treballadors), Salt (19 treballadors), Sant Feliu de Buixalleu (7 treballadors), Santa Pau (15 treballadors), Vilamalla (14 treballadors) i Forallac (6 treballadors). En aquest recompte no s'hi inclouen els EROs anunciats a finals d'any, com el de l'empresa arbucienca Jocavi, que va afectar una trentena d'empleats a principis de desembre passat.

En paral·lel, també hi va haver expedients de regulació sense acomiadaments a les localitats de Banyoles, Blanes, Bolvir, Caldes de Malavella, Cornellà del Terri, Espinelves, Llançà, Lloret de Mar, Palamós, la Pera, Puigcerdà, Roses i Sant Hilari Sacalm.

Del total d'expedients de reculació que hi va haver a la província de Girona el 2019, la major part van produir-se per «aplicació de mesures econòmiques» (29), seguit per expedients tramitats per causes «tècniques o tecnològiques» (12), «de producció» (4), «organitzatives» (5) i de «força major» (3).