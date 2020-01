Tesla s'endolla a Girona

Vehicle elèctric. Els cotxes que fabrica el multimilionari Elon Musk comencen a rodar a Girona. En només un any, el número de models Tesla s'ha multiplicat per quatre, una tendència que s'està repetint a escala europea: el desembre passat va ser el tercer més venut, per sota del Volkswagen Golf i el Renault Clio.

Ha costat, però finalment han arribat. Els vehicles elèctrics de la marca Tesla han començat a proliferar a les comarques gironines després de quatre anys essent pràcticament testimonials.

Segons les dades de l'associació d'empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions a les comarques gironines (CORVE), aquest 2019 el nombre de cotxes d'aquesta popular marca nord-americana va arribar a les 44, una xifra que quadruplica les 11 unitats del 2018 i que pot marcar un canvi de tendència en l'incipient mercat de vehicles elèctrics a la província i a la resta de Catalunya.

Els números són encara més significatius si es compara l'evolució des del 2015, any en el qual només va circular un únic Tesla per les carreteres gironines. Des de llavors, el creixement ha estat exponencial: tres cotxes el 2016, vuit el 2017, 11 el 2018 i 44 el 2019.

La crescuda va en consonància a escala europea. Segons dades de la consultora Jato Dynamics, el model 3 de Tesla va tancar el desembre passat com el tercer cotxe més venut a Europa amb un total de 22.118 unitats, només per sota del Volkswagen Golf i el Renault Clio, ambdós amb motors de combustió d'hidrocarburs.

Els amants dels cotxes elèctrics tenen una mena de predilecció per als vehicles d'aquesta companyia automobilística fundada pel multimilionari Elon Musk. Caracteritzada des de l'inici de les seves operacions per fabricar vehicles íntegrament elèctrics, Tesla ha estat molts cops la primera elecció dels conductors que han volgut fer el difícil pas cap a una mobilitat que no impliqui la crema de combustibles (almenys per fer moure les rodes) i aprofitar el comfort i la conducció propis d'un vehicle de gamma alta.



Els condicionants

Fer-se amb un cotxe d'aquesta marca no és fàcil. El primer i principal obstacle és el preu. El model més econòmic és el Tesla 3, que té un cost al voltant dels 40.000 euros, mentre que la gamma més alta s'enfila per sobre dels 70.000 euros.

Un dels usuaris d'aquests vehicles a la província és Dani Machado. Va tardar tres anys en tenir el Tesla a les mans des que el va encarregar, i explica que en calen «8 o 10» perquè la inversió acabi sortint més rentable que la d'un vehicle convencional. Els incentius fiscals del Govern (els plans de compra, un IVA reduït, avantatges d'estacionament i mobilitat a les ciutats) ajuden a amortitzar la inversió inicial.

Un altre escull és la menor freqüència de punts de càrrega en comparació amb els cotxes de gasolina. En els últims anys Tesla ha instal·lat diversos súpecarregadors, com ara els que hi ha a la zona de l'hospital Trueta, a l'hotel B&B de Salt i al PGA Catalunya Resort de Caldes. Aquests es diferencien amb els carregadors públics dels ajuntaments en el temps de càrrega, tres o quatre vegades major. Tanmateix, Machado recorda que l'autonomia dels vehicles elèctrics ha millorat, i avui s'acosta als 400 quilòmetres: «Pots fer un viatge sense cap mena de problema».

Un altre usuari de Tesla a Girona, Paco Culebras, explica que en un viatge a Itàlia va fer aturades per carregar cada 200 o 300 quilòmetres, amb un temps mitjà de 18 a 25 minuts.