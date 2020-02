Can Castelló traurà un xuixo amb gust de pastís de llimona i un altre de cafè

L'empresa gironina de Can Castelló traurà properament xuixos amb dos gustos nous: un de 'lemon pie' (un pastís de llimona amb merenga) i un altre de cafè. Aquests dos nous tipus de xuixo se sumen a la resta de sabors que ja tenien fins ara (el de crema, el de crema de ratafia, el de xocolata, el de torró de Xixona, el de poma i el de pastís de formatge).

A més, Can Castelló també ha començat a comercialitzar xuixos elaborats de forma artesanal però congelats que permeten la distribució d'aquest dolç gironí a altres països com el Regne Unit o Alemanya. Un dels propietaris de Can Castelló, Julià Castelló, ha assegurat que han estat dos anys buscant la fórmula que permetés garantir la qualitat del producte tot i estar congelat.