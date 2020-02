Girona registra la menor pujada de les pensions des de la crisi

La pujada del valor de les pensions ha patit una forta frenada a les comarques gironines. Segons les últimes dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, l'1 de gener de 2020 la crescuda de la pensió mitjana només ha estat de l'1,7% respecte la mateixa data de l'any passat. Això suposa l'augment interanual més fluix des del començament de la crisi. En total, el valor mitjà dels subsidis a Girona se situa al voltant dels 916 euros, mentre que durant el gener de 2019 va ser de 901 euros. L'increment va ser major de l'any passat al 2018, quan el valor va passar de 853 a 901 euros, enfilant-se prop d'un 5,6%. En els anys anteriors mai hi ha hagut una pujada inferior al 2%. Ni tan sols durant la crisi, quan les pensions van anar pujant a un ritme superior al 3% d'any en any.

Tot i la baixada del ritme, el valor de les pensions ha mantingut un creixement sostingut des del 2008. Aquell any el conjunt de pensions contributives que l'Estat abona als beneficiaris (jubilacions, viudetat, orfandat, etc.) va ser de 640 euros. Des de llavors, el valor ha pujat en més de 276 euros fins a arribar als 916 d'aquest 2020. En el cas concret dels subsidis per jubilació, actualment a Girona el valor és de 1.035 euros mensuals, mentre que al gener de 2019 aquest s'ubicava als 1.017 euros. En aquest sentit, la pensió de jubilació a Girona encara es manté per sota de les mitjanes catalana i espanyola. La pensió mitjana global va pujar a Catalunya un 1,3% i va tancar el 2019 en 1.033,13 euros. Segons va informar ACN, el nombre total de pensions era d'1.744.352 a 1 de gener d'aquest any, un 0,9% més que en el mateix moment del 2019.

Del total, 1.134.515 eren de jubilació, 394.559 de viudetat, 164.453 d'incapacitat permanent, 49.417 d'orfandat i 1.408 a favor de familiars. Al conjunt de l'Estat, el conjunt del sistema de pensions arribava a 9.801.016 pensions contributives, un 1,08% més respecte a l'any anterior. La nòmina mensual de pensions era de 9.768.990 milions d'euros i la pensió mitjana, de 996,73 euros.



Rendibilitat dels plans de pensió

La rendibilitat mitjana anual ponderada dels plans de pensions comercialitzats a Espanya va ser superior a la dels fons d'inversió en els últims 25 anys, segons les dades d'Inverco al tancament de 2019. En concret, els plans de pensions privats van obtenir un guany mitjà anual del 3,85% des de 1994, més d'un punt per sobre del 2,71% dels fons d'inversió per al mateix període. Remuntant als últims 20 anys, els plans de pensions de sistema individual van guanyar un 2,06% anual mitjà entre 1999 i 2019, enfront de la rendibilitat de l'1,5% que van obtenir, de mitjana, els fons d'inversió. Tal com va informar Efe, prenent la referència dels últims 15 anys, els plans de pensions van obtenir una rendibilitat del 2,86%, per sobre del 2,17% dels fons d'inversió. En el mitjà termini, a cinc i tres anys vista, els plans de pensions van guanyar una mitjana del 2,2% i del 2,35%, respectivament.