El Patronat de Turisme mostra "optimisme" amb el turisme britànic tot i el Brexit

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha mostrat "optimisme" pel mercat britànic de cares a aquest 2020 tot i que ja s'hagi fet efectiu el Brexit. El vicepresident de l'ens, Jaume Dulsat, ha detallat que no es preveu cap "impediment jurídic" que apunti a una davallada del turisme del Regne Unit a la Costa Brava, que és una dels dos "mercats estel·lars" a les comarques gironines.

El president del Patronat i també president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha afirmat que part d'aquesta tranquil·litat ve per l'aposta de Ryanair a l'aeroport gironí, després de mantenir oberta la seva base. Per altra banda, el Patronat ha avançat que els touroperadors Jet2 i On the beach es quedin amb el "forat" de Thomas Cook a la demarcació.