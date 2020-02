El coronavirus de Wuhan genera incertesa als exportadors gironins

Les empreses gironines que exporten o tenen presència a la Xina comencen l'any amb incertesa. L'expansió del coronavirus, per una banda, i el nou acord comercial amb els Estats Units, per l'altra, pot afectar les vendes i negocis al gegant asiàtic. Encara és aviat per anticipar res, però ja se'n comencen a veure conseqüències.

Les comandes de carn s'han refredat aquest gener i hi ha empreses de la demarcació, amb centres a la Xina, que tenen els empleats treballant des de casa. "Ningú té una idea clara de l'impacte que tindrà el virus; però no hi ha dubte que es notarà amb la producció interna i el creixement del país", concreta el consultor Alfons Cornella, que aquest dimecres ha impartit una jornada a la Cambra de Comerç.

Incertesa i dubtes sobre com allò que passa a la Xina pot afectar les empreses gironines. Segons les últimes dades d'exportacions del 2019 –encara falta saber desembre- el gegant asiàtic ja s'ha convertit en el segon mercat exterior per als productes gironins, només superat per França.

En concret, entre gener i desembre, la demarcació va exportar productes per valor de 443,29 milions d'euros (MEUR) cap a la Xina. Majoritàriament, carn de porc (perquè l'epidèmia de pesta porcina que va viure el país va obligar a comprar-ne més a l'exterior, i això va beneficiar les firmes gironines).

Però aquest 2020, l'avanç del coronavirus i el nou acord comercial amb els Estats Units fan que, de moment, tot es mantingui en un interrogant. En el cas de les càrnies, fonts de la Cambra de Comerç de Girona expliquen que, d'entrada, les comandes s'han refredat durant aquest mes de gener.

En part, això ve provocat per l'Any Nou Xinès (perquè durant les festes no es treballa). Però també perquè s'està a l'espera de veure com el nou acord amb els Estats Units hi pot afectar. El pacte, a priori, posa treva a la guerra comercial entre els dos països.

Estableix que, durant dos anys, la Xina es compromet a comprar béns nord-americans per valor de 200.000 milions de dòlars (dels quals, 50.000 en productes agrícoles). A canvi, els EUA han rebaixat a la meitat els aranzels imposats a les importacions de productes xinesos.

I aquí, el sector carni gironí se'n pot veure afectat. Perquè si baixa el preu del porcí que els Estats Units venen a la Xina, el gegant asiàtic pot reduir compres a la demarcació.



Impacte del coronavirus

A més, les empreses gironines també es poden veure afectades per l'expansió del coronavirus. De moment, ja n'hi ha que tenen els seus empleats treballant des de casa. Aquest és el cas de l'empresa química Concentrol, amb seu a Riudellots de la Selva, i que té un centre tecnològic al nord de Xangai.

El seu president, Jaume Guàrdia, explica que la seva és una situació que es repeteix amb moltes empreses. "Després de les celebracions de l'Any Nou xinès, moltes fàbriques no han tornat a engegar; i això pot generar escassetat de productes, no només per al mercat local", diu en referència a aquelles matèries que la Xina exporta cap a l'exterior.

"Estem a l'expectativa de veure què decideix el govern xinès", diu Guàrdia, que també és vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona, en referència al virus de Wuhan. Explica que, d'entrada, les previsions de negoci de Concentrol a la Xina per a aquest 2020 eren bones, però que si l'activitat continua aturada, "evidentment" això els afectarà.

Entre d'altres, els seus productes abasteixen la indústria automobilística xinesa. Per a aquesta química gironina, el país asiàtic representa un 15% de la seva facturació (entre 3,5 i 4 MEUR). "Però si comptem que allà els nostres concentrats es reelaboren, si ens referim a producte final podríem estar parlant d'entre 16 i 20 MEUR", diu el president de Concentrol, en referència a un possible impacte del coronavirus.



"Ningú té una idea clara"

Aquest migdia, la Cambra de Comerç de Girona ha celebrat la jornada 'Explorar la Xina: 10 idees clau per entendre-la'. L'ha impartida el consultor Alfons Cornella, fundador d'Infonomia i Institute of Next (que analitza els canvis en innovació al país asiàtic). En referència al coronavirus, Cornella admet que "ningú té una idea clara" de quin impacte pot suposar perquè "encara és molt d'hora" per veure'n les repercussions damunt l'economia (tant la xinesa com la mundial).

Ara bé, el consultor ja admet que, evidentment, el virus de Wuhan incidirà damunt el consum intern i la capacitat de creixement econòmic de la Xina. "El gran problema es troba en la mobilitat de les persones; tot quedarà afectat perquè la gent es reclou a casa seva, bé sigui perquè ella mateixa ho decideix, bé sigui perquè li diuen que es confini", explica.

"Tota la indústria que requereix que la gent es mogui en quedarà afectada", diu Cornella. Per a l'expert, el consum continuarà essent-hi, perquè la gent "haurà de menjar", però "una altra cosa és veure com el país produeix i el virus afecta les cadenes logístiques". "Penso que encara és d'hora, i dependrà de si s'acaba convertint en pandèmia o no", conclou.