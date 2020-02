El mes de gener tanca amb 489 llocs de treball destruïts i 38.200 desocupats a Girona

El gener de 2020 ha acabat amb una destrucció de gairebé 500 llocs de treball a la província de Girona. Segons les últimes dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, l'atur a les comarques gironines va augmentar un 1,3% al gener respecte al desembre de 2019, amb 489 desocupats més. En conjunt, el primer mes de 2020 va tancar amb una xifra de 38.200 persones sense feina a Girona, una dada elevada però també minvant en comparació amb els anys anteriors.

De fet, la pujada generalitzada de l'atur que caracteritza els primers mesos de l'any ha estat major en altres províncies com Tarragona i Lleida que no pas a Girona o Barcelona, on aquesta ha rondat l'1% d'increment, per sota de les pujades de l'1,43% de Catalunya i del 2,85% d'Espanya.

El sector més tocat per la pujada de l'atur el mes passat a Girona ha estat el dels serveis, en gran mesura per la finalització de la campanya de Nadal a principis de gener. Per contra, la campanya de rebaixes ha impulsat la signatura de nous contractes: concretament 21.700 noves feines, un 12% més que el mes passat, si bé la major part de les quals (18.134, més d'un 80%) són temporals.

Pel que fa a l'estadística per sexes i trams d'edat, el 55% dels gironins que busquen feina són dones (21.116), un percentatge que es manté invariable. I gairebé un de cada deu (el 8,43%) són joves menors de 25 anys. En concret, 3.225, segons dades recollides per ACN. A Catalunya, l'atur ha pujat en 5.558 persones aquest gener respecte al mes anterior, situant la xifra total de desocupats en 393.682. En comparació amb l'any anterior, però, hi ha 4.694 aturats menys (que traslladat en percentatges suposa una reducció de l'1,18%).

Al conjunt d'Espanya el nombre de registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) va pujar en 90.248 persones al gener (un 2,8% més), el repunt més alt d'aquest mes des del 2014, quan el nombre va augmentar en més de 113.000 persones aproximadament.



Economia «ralentitzada»

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Josep Ginesta, va valorar ahir que l'evolució de l'atur constata que es manté la «ralentització» de l'economia des de fa mesos. Per la seva part, CCOO i UGT de Catalunya han reclamat aquest dimarts dotar de més recursos les polítiques actives d'ocupació, així com derogar la reforma laboral i apostar per la contractació indefinida.