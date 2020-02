L'administració local licita el 42% de l'obra pública

Les corporacions locals segueixen essent els grans licitadors d'obra pública a la província. Al llarg de 2019 els consistoris, ja sigui de manera directa o a través dels consorcis, consells comarcals i organismes de la Diputació, van concentrar el 42% de les principals licitacions de projectes d'obra al llarg de l'any passat.

Segons les dades de l'informe presentat aquesta setmana per la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), els ajuntaments van convocar grans projectes per valor de 67 milions d'euros, una xifra que supera els 60,3 milions d'euros que va licitar la Generalitat i els 34 milions de les administracions centrals a la província.

El lot principal licitat pels consistoris durant l'any passat correspon al presentat pel Consorci de la Costa Brava, l'administració pública formada per la Diputació i els 27 ajuntaments del litoral gironí per gestionar els recursos hidràulics. Aquest organisme va licitar obres per millorar la xarxa de proveïment i sanejament per valor aproximat de 46 milions d'euros. Els altres projectes locals els van presentar el Consell Comarcal del Pla de l'Estany per explotar, conservar i mantenir els sistmes de sanejament dels municipis que gestiona, i l'Ajuntament de Begur, que va licitar un concurs per contractar serveis de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i neteja de platges per valor de 7,2 milions d'euros.

A molt poca distància de les administracions locals se situa la Generalitat, que durant el 2019 va treure a concurs projectes per valor de 60,3 milions d'euros. Aquests van consistir en l'execució de les obres i el condicionament del corredor Ter Brugent per un cost de 20 milions d'euros, concretament la variant d'Anglès, de la carretera C-63 fins a l'N-141e. Infraestructures de la Generalitat també va licitar obres de seguretat de la carretera C-66 entre Cornellà del Terri i Serinyà. El Departament de Territori del Govern català va treure a concurs tres lots de 19, 10 i 8 milions d'euros per conservar els ferms en diversos trams viaris als àmbits de Girona, Vidreres i Bianya.

Pel que fa al Govern espanyol, les obres licitades van ser les que el Ministeri de Foment va convocar per acondiconar l'N-II al tram entre Tordera i Maçanet de la Selva (per 22,7 milions d'euros), així com també l'execució de diverses obres de conservació i explotació de les carreteres A-26 i N-260.

A Catalunya, la licitació oficial d'obres va augmentar el 2019 un 17% respecte al 2018, i va assolir 1.947 milions d'euros. L'activitat de l'obra civil, que representa el 57% del total, es va incrementar en un 20%, i la de l'edificació, un 13% en total.

Aquest import és lluny de la mitjana dels darrers vint anys, uns 3.750 milions anuals, a preus constants, uns números que van davallar sobretot arran de la crisi. Per això, el baix volum de licitació agreuja el crònic dèficit d'inversió en infraestructures.