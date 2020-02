El Mobile es queda sense encaixades de mà per culpa del coronavirus

La GSMA, l'entitat organitzadora del Mobile World Congress (MWC), va anunciar ahir que adoptarà mesures preventives addicionals contra el coronavirus, com un protocol de canvi de micròfon dels conferenciants i suggerir que no es donin la mà. En un comunicat, va assegurar que el coronavirus no afectarà l'esdeveniment i que se celebrarà «tal com està planejat» a totes les seus dels recintes de Montjuïc i Gran Via de Fira de Barcelona i La Farga de l'Hospitalet de Llobregat, del 24 al 27 de febrer. Ho va dir després de la decisió de la companyia LG Electronics de no participar-hi. La directiva d'aquesta multinacional va confirmar que la «prevenció al contagi» és el motiu principal per no assistir al Mobile, i va dir que el coronavirus no ha afectat cap dels seus empleats. En aquest sentit, la companyia presentarà la seva nova gamma de mòbils del 2020 a cadascun dels països en els quals opera abans de l'estiu.

En paral·lel, la tecnològica xinesa ZTE va anunciar que cancel·larà la conferència de premsa de dispositius congrés, que tenia prevista per al 25 de febrer a Barcelona, tot i que mantindrà la resta de les seves activitats programades en aquest esdeveniment. De moment, altres gegants tecnològics de la Xina com Huawei mantenen la seva assistència al Mobile.



Impacte «mínim» del virus

La GSMA va destacar que controla l'impacte potencial del coronavirus en tots els esdeveniments del MWC 2020 que es faran a Barcelona, Xangai i Los Angeles, a més de les conferències regionals Mobile 360 Series, i destaca que l'impacte del virus és «mínim».

De cara al Mobile i per minimitzar-ne el risc, l'organització impulsa programes millorats de neteja i desinfecció a tots els punts de contacte d'alt volum (lavabos, servei d'àpats i pantalles tàctils), un suport mèdic in situ més gran i una campanya de conscienciació en línia i a través de cartelleria. Així mateix, posen a disposició dels participants materials d'higiene i desinfecció, estan formant i conscienciant tot el personal i associats sobre les mesures preventives i estan fent recomanacions a expositors sobre mesures de neteja i desinfecció.

La GSMA també està donant pautes de salut pública i comunicacions a hotels, operadors de transport públic i privat, restaurants, càterings i comerços minoristes de Barcelona, entre d'altres.

També destaca que està ampliant la seva planificació per protegir la salut dels assistents, clients i personal, i estan prenent mesures per contenir i atenuar una possible propagació del virus, fet que inclou l'adhesió a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut. De moment, les reserves en apartaments segueixen creixent, tot i que l'alarma pel virus ha provocat alguna cancel·lació.