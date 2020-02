Només un de cada tres contractes passa de temporal a indefinit a Girona

Un de cada tres contractes laborals passa de ser temporal a indefinit a les comarques gironines. Segons un informe elaborat per l'empresa de recursos humans Randstad, Girona és amb un 34,8% una de les províncies amb una menor taxa de conversió, situada per sota de la mitjana catalana (35,1%) i espanyola (38,7%). A Catalunya només Barcelona queda per sota amb uns nivells inferiors al 31% de contractes, mentre que a Espanya hi ha Albacete, amb el 32,1%.

Tot i que la taxa gironina es troba diversos punts percentuals per sota de la mitjana nacional, el volum de contractes convertits ha crescut respecte l'any anterior.

De fet, els majors volums d'aquest tipus de contractes es van produir a Barcelona, que, amb 114.412 signatures, és la província amb un major volum de contractes convertits de tot el país. La segueixen Girona (16.333), ­Tarragona (15.698) i Lleida (10.428).

«Després de quatre anys consecutius de creixements per sobre del 15%, aquest any vam detectar un lleugeríssim recés en la conversió de contractes, així que s'estabilitza la xifra anual a l'entorn dels 830.000. En algunes regions d'Espanya la meitat dels contractes indefinits prové d'un durada determinada, la qual cosa reflecteix que el treball temporal és una porta d'entrada cap a l'ocupació estable. En l'última dècada s'han signat a Espanya més de 5,5 milions de contractes indefinits gràcies a aquestes conversions», explica Valentí Bot, director de Randstad Research.

A l'Estat, al sector serveis és on més conversions es porten a terme, amb 629.123 signatures. A continuació, se situen indústria (117.147), construcció (67.841) i, finalment, agricultura (21.410).