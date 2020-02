La UdG troba un mètode per fabricar a baix cost cintes de superconductors

El grup de Materials i Termodinàmica (GRMT) del departament de Física de la Universitat de Girona (UdG) ha participat en la descoberta d'un nou mètode per a la producció de materials superconductors d'alta temperatura que ha estat publicat a la revista Nature Communications.

Els materials superconductors no ofereixen resistència al pas del corrent elèctric, la qual cosa els fa molt útils en diverses aplicacions tecnològiques. Per tal que siguin competitius, és important poder-los fabricar a gran escala, a baix cost i amb un procediment sostenible, un fet que pot ser possible gràcies a la troballa de l'equip liderat per Jordi Farjas, Pere Roura i l'estudiant Sílvia Rasi.

El nou mètode permet incorporar nanocompostos indispensables per a diferents indústries, com l'energètica (de generadors eòlics o reactors de fusió) i també del transport, com ara l'aviació elèctrica.