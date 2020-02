Comexi es consolida a Europa i Amèrica amb la venda de cinc grans impressores

Comexi ha consolidat durant l'últim any les exportacions de maquinària a l'estranger. La companyia amb seu a Riudellots de la Selva ha tancat vendes a empreses de quatre continents, amb una presència especial als mercats europeus i americans.

En concret, l'any passat Comexi va vendre maquinària a empreses dels Estats Units, Brasil, Eslovènia, França, Rússia i Sud-àfrica. A l'Amèrica del Nord els tractes comercials de l'empresa gironina han estat amb Portco Packaging, una de les principals productores de paper i film de l'oest dels Estats Units, que el maig passat va adquirir una retalladora amb tecnología làser. La companyia de Riudellots també va tancar la venda d'una impresora flexogràfica a l'octubre a New Wave Converting, una empresa californiana que es dedica a la impressió i laminat de film plàstic per indústries de snack food i aliments.

A Europa Comexi va impulsar la venda de maquinària a la francesa Multisac, dedicada a la producció de films plàstics laminats per a les principals marques franceses de la indústria agroalimentària. En aquest cas, l'adquisició de la companyia gal·la va ser una retalladora automatitzada el novembre passat.

Durant el 2019 Comexi també va exportar una nova impressora flexogràfica a la companyia sud-africana Tropic, que ja comptava amb quatre aparells més de la firma gironina. I a Rússia l'empresa va col·locar dues impressores flexogràfiques a la companyia siberiana Tom Ltd., especialitzada en la fabricació de productes per a envasos flexibles.

Noves vendes el 2020

Amb l'inici del 2020 l'empresa ha mantingut l'expansió al mercat llatinoamericà amb la venda aquest gener d'una impressora flexogràfica a l'empresa brasilera Pamplastic, dedicada a la fabricació de bosses de plàstic reciclables, i d'una altra a l'empesa eslovena Termoplasti-Plama, líder del mercat de processament de plàstics a l'antiga Yugoslàvia.

Durant el gener passat hi va haver un relleu a la cúpula de Comexi amb la incorporació de Diego Hervás com a nou conseller delegat (CEO).

Hervás va substituir Jeroen van der Meer, que va ocupar el càrrec de conseller delegat des del 2014 i que seguirà vinculat a Comexi «per fer possible una transició el més eficient possible», segons va explicar l'empresa en un comunicat. El seu nomenament es va produir després de més d'un any de la seva incorporació al consell d'administració de Comexi com a conseller independent.