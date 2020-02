«El Periódico» reconeix el grup Ametller Origen com a empresa de l'any 2019

Josep Ametller, director general i cofundador del grup Ametller Origen amb el seu germà Jordi, va recollir dilluns el premi que distingeix aquesta companyia com a Empresa de l'Any 2019 i que atorga El Periódico de Catalunya i patrocina el Banc de Sabadell. Aquesta firma catalana ha sabut canalitzar la seva història cap al present i establir les bases del que serà el servei al consumidor del futur. L'experiència de la família Ametller com a agricultors, que es remunta a fa més de 100 anys, s'ha transformat actualment en un centenar de botigues i un creixement l'any passat del grup del 15%. Ametller gestiona 1.200 hectàrees de producció agrícola, un terç d'elles a Catalunya i ven el 40% de la collita a tercers.

Uns 300 empresaris, directius i polítics van assistir al lliurament dels premis amb què el grup Prensa Ibérica -del qual forma part Diari de Girona- distingeix les millors estratègies corporatives de l'any. L'acte, realitzat a l'edifici de la Llotja de Mar de Barcelona, va comptar amb la presència de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, el president de Parlament de Catalunya, Roger Torrent; el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès; la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, i el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

A més de l'empresa de l'any, els premis reconeixen així mateix les millors iniciatives empresarials en els àmbits de la digitalització (que va recaure en l'empresa eCooltra), innovació (Laboratori Echevarne), projecció internacional (Lucta), equiparació (Blanca Sorigué) i emprenedoria (Anaconda Biomed).

La gala va ser presidida pel president de Prensa Ibérica, Javier Moll, la vicepresidenta, Arantza Sarasola; el conseller delegat del grup, Aitor Moll i el director general, Sergi Guillot, així com per la directora d' El Periódico de Catalunya, Anna Cristeto.

En la seva intervenció, el director general d'Ametller Origen -a qui van lliurar el premi Javier Moll, Aragonès i Oliu-, va destacar els orígens d'una firma molt lligada a l'entorn, però disposada a innovar. «Segur que altres famílies i operadors poden inspirar-se en el nostre model que pot ser una de les sortides de el sector primari», va assenyalar Josep Ametller. «Hem pogut competir amb grans multinacionals en un mercat tan ferotge com el de la distribució», va afegir, tot destacant que «les marques han de connectar emocionalment amb la comunitat. Només les marques que tinguin un propòsit honest ho podran aconseguir, a travès d'una alimentació més sostenible i més neta», va dir.



Suport a les empreses catalanes

El president del grup editor, Javier Moll, va destacar en la seva intervenció que des de les pàgines d' El Periódico «donarem més suport a les empreses catalanes, vetllant per l'estabilitat política i econòmica que necessiten per a la seva activitat i reclamant l'impuls de les imprescindibles infraestructures», va comentar en referència al Corredor Mediterrani, a la connexió amb França amb trens d'alta velocitat i als ports de Barcelona i Tarragona.

Moll va destacar que El Periódico emprèn una nova era des de la seva incorporació al grup editorial Prensa Ibérica, que a Catalunya ja comptava amb capçaleres com Diari de Girona o Regió 7. «Volem que sigui un gran diari que« defensi els interessos dels catalans ». I va remarcar: «Un gran diari plural, que sap que Catalunya és una societat molt diversa i en què és imprescindible el màxim respecte, el diàleg constant i la fugida dels dogmatismes». En aquest sentit va puntualitzar: «Tot això no només és necessari sinó vital per al present i el futur d'Espanya i Catalunya».



Entendre el progrés econòmic

Per la seva banda, la directora d' El Periódico, Anna Cristeto, va puntualitzar que «les iniciatives que avui reconeixem comparteixen amb El Periódico una manera d'entendre el progrés econòmic, que sens dubte ha de revertir en les persones». Va recordar que aquest diari té «una aposta estratègica per la informació social i empresarial», el que es posa de manifest en la major rellevància que tindrà per als lectors del diari conèixer i entendre el dia a dia de les empreses grans i petites. També de les start-ups, dels emprenedors i el col·lectiu d'autònoms. «Tots sumem i el nostre compromís és seguir-vos per ser l'altaveu dels vostres èxits, però també de la vostra inquietuds davant els canvis que es presentin», va plantejar el president de el grup.

Va destacar la presència del president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, el de Ciments Molins, Joan Molins; les copresidentas d'Amat Immobiliaris, Inmaculada i Joana Amat; la president i CEO de Savills Aguirre Newman, Anna Gener; la presidenta de Port de Barcelona, Mercè Conesa, i el president de Barcelona Tech City, Miquel Vicente.