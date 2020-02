Els beneficis de les grans empreses de Girona cauen més d'un 22%

L'any 2018 no va ser especialment bo per al conjunt de les grans empreses que hi ha a Girona. Les 100 majors companyies de la província pel que fa al volum de facturació van sumar uns beneficis un 22,4% menors als registrats durant el 2017: en total, gairebé 36 milions d'euros menys, segons la suma dels balanços que publica el portal Infocif, que ofereix informació en matèria empresarial i altres serveis a partir de les dades del Registre Mercantil.

Els resultats, en conjunt, van empitjorar, si bé la facturació va créixer lleugerament durant el 2018, l'últim any de què es disposen dades globals. A falta d'afegir als comptes finals els números d'una vintena de grans empreses de les quals Infocif encara no disposa de la informació, la resta de les 100 grans companyies gironines van facturar un total de 5.163 milions d'euros, un 1,1% més que els 5.110 milions de l'exercici anterior.

En conjunt, els beneficis han caigut de manera notable, però aquesta davallada s'ha concentrat en algunes empreses, mentre que en d'altres ha passat de llarg. Per exemple, General Markets Food Iberica (antigament, Miquel Alimentació), la primera empresa del rànquing, va facturar 1.045 milions d'euros el 2018, una xifra superior a la del 2017. En canvi, va perdre 278.000 euros, un balanç negatiu però moderat si el comparem amb la segona empresa del llistat, Frigorífics Costa Brava. La càrnia del Grup Cañigueral va tancar el 2018 amb uns beneficis de 5,2 milions d'euros, 8,7 menys que en l'exercici anterior. També va patir una davallada important Càrniques Celrà, del grup Olot Meats, número sis del rànquing, que va deixar-se gairebé 20 milions d'euros i també va caure en vendes (de 288 a 251 milions d'euros).



Les 10 majors corporacions

Del top 10 de grans empreses de la província, Infocif encara ha de publicar els resultats de la meitat (la comercialitzadora de carburants Dyneff, les càrnies Càrniques Juià, Ramaderia Roca, Noel Alimentació i Friselva). De la resta, a banda de GM Food Iberica, Frigorífics Costa Brava i Càrniques Celrà, destaca l'empresa de treball temporal Eurofirms, que va guanyar prop de 306.000 euros més i va facturar-ne un total de 315 milions. Per la seva banda, Càrnica Batallé també va cloure el 2018 amb números verds, passant de 19,8 a 21,1 milions d'euros de resultats, tot i que en el seu cas la facturació va baixar. Les càrnies tenen encara pendent la publicació del 2019, una situació que pot canviar radicalment el panorama de beneficis conjunts de les empreses gironines a causa de l'augment de les vendes de carn de porc per la pesta porcina a la Xina.

Tot i la reducció de beneficis, durant el 2018 només cinc de les 100 grans empreses de les comarques gironines van patir pèrdues: es tracta de Construccions Rubau, Trety, General Markets Food Service Iberica, Garage Andreu i Xarxa Farmacèutica SL. La resta va tancar l'any en números verds.