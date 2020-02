Facebook cancel·la la seva presència al Mobile

La xarxa social Facebook ha decidit cancel·lar la presència dels seus treballadors en la propera edició del Mobile World Congress (MWC), que està prevista que se celebri a Barcelona del 24 al 27 de febrer, com a mesura de precaució pel brot del coronavirus, i se suma així a altres grans empreses multinacionals que no assistiran aquest any a l'esdeveniment mundial més important de la indústria mòbil.

"Com a mesura de precaució, els treballadors de Facebook no assistiran al Mobile World Congress d'aquest any a causa de l'evolució dels riscos de salut pública relacionats amb el coronavirus", assenyala un portaveu de l'empresa en un comunicat.

En aquest sentit, la companyia que va fundar Mark Zuckerberg ha assegurat que continuarà col·laborant amb GSMA, l'organitzadora de l'MWC, i amb els seus socis i els agraeix "tots els seus esforços".

GSMA celebrarà aquest divendres a Barcelona el seu consell general ordinari, que es va convocar fa uns mesos i que té lloc cada any abans del certamen, en el qual pot analitzar si en cancel·la o no la celebració, han informat a Europa Press fonts coneixedores.

Aquest dimarts, la nord-americana Intel i la xinesa Vivo han confirmat que no participaran en el Congrés Mundial de Mòbils, i se sumen així a altres companyies com Ericsson, Amazon, Sony, LG, Umidigi, Nvidia, NTT Docomo i Gigaset, mentre que els fabricants tecnològics xinesos Huawei i Xiaomi si que han confirmat la seva presència.