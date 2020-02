El govern espanyol rebaixa dues dècimes l'estimació de creixement per al 2020

El govern espanyol ha flexibilitzat l'objectiu de dèficit per al 2020 fins a l'1,8% per aquest any, i no preveu equilibri pressupostari fins més enllà del 2023, quan el dèficit serà del 0,9%. El consell de ministres ha donat llum verda a una nova senda d'estabilitat que dona més marge a l'administració pública per reduir els desequilibris, i que preveu un deute per sobre del 90% fins a gairebé finals de legislatura. Moncloa també ha incrementat el límit de despesa en un 3,8%, fins als 127.609 milions d'euros. Segons les previsions de l'executiu espanyol, l'economia creixerà un 1,6% aquest any, dues dècimes menys del previst.

La vicepresidenta d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha defensat la nova senda de dèficit i deute com a "responsable i realista", una descripció també defensada per la portaveu i ministra d'Hisenda María Jesús Montero.

"La correcció del dèficit i el deute públic és una condició necessària per mantenir i defensar l'estat del benestar, però també sabem que la credibilitat del govern passa per establir objectius realistes i no vendre fum", ha afirmat Montero.

En concret, el consell de Ministres ha donat llum verda a un objectiu de dèficit del conjunt d'Espanya de l'1,8% aquest any, de l'1,5% el vinent, de l'1,2% el 2022 i del 0,9% el 2023. Molt lluny de l'anterior senda, aprovada per l'executiu de Mariano Rajoy, i que ja preveia l'equilibri pressupostari per a l'any vinent. Segons Montero, aquell pla no era "creïble".

De forma desglossada, l'administració de l'Estat podrà registrar un dèficit de fins al 0,5% aquest any, que baixarà al 0,4% el 2021, al 0,3% el 2022 i al 0,1% el 2023. Segons la ministra Montero això suposa un "esforç" per a l'Estat, que haurà de fer un esforç de vuit dècimes respecte al tancament del 8%.

A més, la Moncloa ha ratificat els objectius per les comunitats autònomes aprovats el passat divendres: del 0,2% per aquest any i el 0,1% el vinent, amb l'equilibri previst per al 2022. A més, es manté el límit de dèficit en el 0% del PIB per les administracions locals durant els propers quatre anys. Pel que fa a la Seguretat Social, es permet un dèficit de l'1,1% pel 2020; de l'1% pel 2021; del 0,9% del 2022; i del 0,8% del 2023.

El govern espanyol també ha flexibilitzat l'objectiu de deute públic pel 2020 en el 94,6% del PIB. Per aquest any, l'administració central podrà endeutar-se fins a un 69,2% del PIB, mentre que les comunitats autònomes ho podran fer fins a un 23,4% del PIB i les corporacions locals, fins a un 2% del PIB.

Durant el 2021, l'Executiu espanyol exigeix una reducció del deute de les administracions públiques fins al 93,4%. Una xifra que baixarà encara més durant el 2022, amb un 91,7%, i durant el 2023, quan el percentatge se situarà en el 89,8%.

A més, Moncloa ha incrementat el sostre de despesa un 3,8% fins als 127.609 milions d'euros pel 2020.

Pel que fa a l'atur, el govern espanyol preveu que aquest any se situï en un 13,6%, i que baixi lleugerament fins al 13% el 2021, el 12,6% el 2022 i el 12,3% el 2023.