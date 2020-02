Puratos creix un 4% en vendes i supera per primer cop els 200 milions d'euros

Puratos Iberia, la filial amb seu a Sils de la multinacional belga de l'alimentació, ha tancat un 2019 de rècord. La companyia, dedicada a producció de matèria primera de productes de fleca, pastisseria i xocolata, ha facturat per primera vegada en la seva història 207 milions d'euros, un 3,76% més que l'exercici anterior. Segons va informar la companyia en un comunicat, durant el 2019 es va arribar a la xifra de 119,4 milions de quilos de matèria primera venuts, la majoria dels quals al mercat espanyol, i la resta al portuguès.

De fet, la major part d'aquests 207 milions (en concret 164,9 milions d'euros) es facturen des de la seva seu de Sils (i el seu centre addicional de Riudarenes), que també és el centre neuràlgic de tota la producció a la península Ibèrica. El 20% restant de les vendes provenen de la planta que la companyia té a Sintra, Portugal.

El 40% de la quota de mercat

Segons va explicar el director general de la companyia, Jorge Grande, «tenint en compte la posició de lideratge de Puratos Iberia al mercat, en el qual tenim el 40% de quota de mercat en alguns dels segments en què treballem, un creixement de facturació de prop de quatre punts no és gens habitual en un mercat estable». En aquesta línia, Grande es mostra satisfet amb els resultats obtinguts i «optimista i ambiciós» amb les expectatives econòmiques dels propers anys.

Puratos Iberia compta actualment amb una cartera de més de 20.000 clients. Per aprofitar aquest creixement, la companyia ha centrat la seva estratègia en dos grans obejctius: per un costat, ampliar la seva presència en el canal Horeca (acrònim d'hotels, restaurants i cafès), i per l'altre, aprofundir en el negoci de la xocolata. Per al primer objectiu, Puratos considera que el control en les tecnologies dels ingredients de tots els elements que componen un pastís (bases, farcits i cobertures) fa que l'empresa «pugui aportar un gran coneixement a un canal tan estès i important al nostre país com el Horeca, que el que busca és unes solucions en postres convenience que inclogui simplicitat i rapidesa de preparació, així com uns costos competitius». Pel que fa a l'expansió al sector de la xocolata, la companyia ja hi és present però opina que encara hi té recorregut. Per això, la filial treballa amb l'objectiu d'augmentar la seva quota de mercat en aquest sector a través de les seves marques Belcolade, de xocolata pura, i Carat, de xocolata succedani.