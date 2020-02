La falta de porc n'encareix un 30% el preu a les carnisseries

La província de Girona és una de les principals productores de porc d'Europa, però la seva carn escasseja. La major part se'n va a l'estranger, principalment a la Xina, que s'ha quedat sense bestiar arran de la pesta porcina i s'ha vist obligada a exportar-los a escala gegantina. Aquesta demanda descomunal ha tingut com a conseqüència l'augment del preu de la carn de porc a escala mundial, un encariment que ha arribat fins al consumidor amb pujades d'entre el 10 i el 30% en funció de la peça a les carnisseries de Girona.

Per exemple, a Carnisseries Mercader el preu del llom de porc se situa a 8,9 euros el quilo. «Abans de la pesta porcina el preu era un 10% més barat; el mateix passa amb la cansalada viada o la llonza. Però allà on s'ha notat més és en la 'menuderia': galtes, peus, ronyons... Perquè és el que més consumeixen a la Xina», assegura el seu responsable, Josep Mercader. En aquest establiment la galta de porc ha registrat una pujada de preu notable i ha passat de 3,64 euros el quilo als 5,20 euros. Una cosa similar ha passat amb els peus de porc: valien 3,15 euros i ara s'ha encarit fins als 4,50 euros.

A la carnisseria Joan Vilà de Girona també certifiquen aquesta pujada «del 20% de mitjana». Asseguren que, a banda de la carn, també ha pujat el preu del costelló, les llonganisses i d'altres embotits. «En porcs de qualitat com el duroc no es nota tant l'encariment, però en el normal sí». El carnisser d'aquest establiment assegura, però, que de moment el consumidor no s'ha queixat per la pujada. Tampoc els clients de Carnisseries Mercader. El responsable assegura que els compradors «no diuen gaire res», però que en qualsevol cas els carnissers «mirem d'aguantar, d'anar a barat perquè hi ha llocs on el porc encara ha pujat més». Mercader augura que la pujada del preu del porc encara es pot incrementar més en el futur. «Tot depèn del porc que surti [d'aquí]. Si en surt poc, pot ser que pugi més. Des de fa uns mesos que tot se'n va cap allà [a la Xina]», afegeix.



Preus elevats durant anys

La pesta porcina ha estat devastadora per al gegant asiàtic, que ha hagut de sacrificar la meitat de la seva cabana (uns 250 milions de caps, una quarta part de la producció mundial). Tant els productors com la indústria calculen que la Xina pot tardar set o vuit anys a recuperar-se. En aquest sentit, preveuen que la demanda es mantindrà elevada, i amb ella també previsiblement els preus. Això, però, pot arribar a canviar amb la crisi del coronavirus, una situació que de moment no ha afectat l'exportació de carn. A finals de l'any passat la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrniques (Fecic) va elaborar un pla d'acció per fer front a la nova situació, que passa per una sensibilització dels responsables polítics i de l'opinió pública i una estratègia d'impuls a la internacionalització dels productes porcins.