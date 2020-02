La reunió de la GSMA sobre el futur del Mobile World Congress segueix en marxa

La reunió del consell de la GSMA per decidir sobre el futur del Mobile World Congress segueix en marxa aquest dimecres a la tarda, segons han confirmat fonts coneixedores del contingut de la trobada a l'ACN. Per ara, la fira es manté, però la situació s'analitza minut a minut i els organitzadors estan pendents de les recomanacions dels experts mèdics per prendre decisions. Aquest mateix dimecres hi ha una important reunió de l'Organització Mundial de la Salut a Ginebra, i cap a les vuit del vespre es preveu una roda de premsa per valorar la situació actual del coronavirus.

D'altra banda, GSMA segueix mantenint a l'agenda la reunió prevista per divendres, on segons algunes fonts es podria prendre una decisió final sobre el futur del Mobile si no s'arriba a una solució abans.

Fonts de la GSMA ja havien informat a l'ACN abans de l'inici de la trobada que estan amb contactes regulars amb experts sanitaris mundials i espanyols "per garantir el benestar dels assistents".

A través d'un portaveu, l'empresa organitzadora ha reiterat que ja ha implementat "mesures de salut addicionals abans del MWC 2020" i ha assegurat que continuarà buscant "assessorament mèdic expert".

La reunió d'aquest dimecres arriba després d'una nova onada de cancel·lacions al Mobile. Algunes de les últimes en anunciar la seva baixa han estat Vodafone, Nokia o la britànica BT. A la llista també hi ha grans empreses com Deutsche Telekom, LG, Ericsson, AT&T, NTT Docomo, Amazon, Facebook, Intel o Rakuten.

La primera cancel·lació va arribar el passat dimarts quan LG va anunciar que no participaria al Mobile World Congress pel coronavirus. Divendres s'hi va sumar Ericsson i a partir de llavors s'han anat succeint les cancel·lacions.

En total ja són més d'una trentena les companyies que han dit que no participaran a l'esdeveniment: LG, Ericsson, Nvidia, NTT Docomo, Amazon, Umidigi, Sony, Ulefone, Gigaset, Intel, Vivo, Amdocs, Coomscope, Panorama Software, Dali Wireless, Interdigital, Iconectiv, Facebook, Cisco, Accedian, Viavi, F5,Telnet, McAfee, Ciena, AT&T, Rakuten, AppsFlyer, Royolo, Sprint, Nokia, STMicroelectronics, Vodafone, British Telecom i Deutsche Telekom.

D'altres han confirmat que hi seran però han reduït la seva presència o han cancel·lat alguns dels actes previstos, com ZTE o TCL. També la noruega Telenor ha confirmat a l'ACN que reduirà la presència de treballadors a la fira i que està monitorant la situació de prop i no descarta prendre més mesures. Hewlett Packard ha confirmat a l'ACN a través d'un portaveu que està "avaluant la situació arran dels recents esdeveniments" i que prendran una decisió sobre què fer "en el futur".

Per últim, hi ha un tercer grup d'empreses que ha confirmat la seva presència al congrés, entre les que hi ha la xinesa Xiaomi, OPPO, l'alemanya SAP i la índia Tech Mahindra. Aquesta última però ha instat els organitzadors a considerar "posposar l'esdeveniment i garantir l'èxit continu de cada any". En el cas de Xiaomi ha informat que ha extremat les mesures de prevenció però que manté la participació.

Fonts d'Orange han explicat a l'ACN que mantenen, per ara, la seva participació al Mobile World Congress, i que estan pendents de les decisions que prengui la GSMA. De fet, Orange forma part del consell de l'administració dels organitzadors del Mobile, com Telefónica o altres operadores que ja han cancel·lat la seva participació, com Vodafone o AT&T. Des d'Orange, admeten que es tracta d'un tema "delicat".