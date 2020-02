Els VTC ja pateixen un 33% de cancel·lacions per culpa de les baixes al Mobile World Congress

La pluja de cancel·lacions al Mobile World Congress ha provocat la cancel·lació d'un 33% de les reserves a les empreses VTC, segons les dades de la patronal Unauto. El seu president a Catalunya, Josep Maria Goñi, ha explicat a l'ACN que dilluns les cancel·lacions eren del 6%, dimarts van pujar al 12% i aquest dimecres ja representen un terç del total. Com a conseqüència, Goñi ha confirmat que han aturat la contractació d'unes 1.500 persones extra que tenien prevista pels dies previs i durant la celebració de la principal fira de mòbils del món. "Tot plegat s'emmarca en un any que per a nosaltres està sent horrible", ha afirmat Goñi.

El president de la patronal de VTC ha afirmat que el sector "està espantat" perquè la crisi al Mobile World Congress arriba en un moment en què perceben menys turistes i l'economia es desaccelera.

Segons ha indicat, tant pel sector VTC com per altres com el de la hostaleria, el taxi o la restauració, una manera d'intentar salvar l'any seria "ajornar uns quants mesos" la celebració del congrés. "Seria una solució entremig de no fer res i fer un congrés 'light", ha dit.