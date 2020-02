Una empresa de Salt, acusada d'estafar 195.000 euros a la Seguretat Social

La Fiscalia acusa una empresa de Salt d'estafar 195.000 euros a la Seguretat Social (SS) entre el 2010 i 2015 mitjançant una activitat empresarial fraudulenta. Segons l'acusació, l'últim dels tres administradors que ha tingut dirigia una empresa que sobre el paper estava dedicada a la construcció d'habitatges però que a la pràctica creava contractes laborals inexistents a potencials prestataris de subsidis a qui donava d'alta a la SS el temps que necessitaven per tal que poguessin obtenir prestacions irregulars.

El ministeri fiscal dirigeix l'acusació contra el propietari i nou persones més que haurien participat en aquest frau com a prestatàries, tot i que l'escrit d'acusació remarca que «ha donat d'alta a la Seguretat Social més de 62 persones», i que durant el 2010 i el 2011 no hauria abonat les quotes corresponents a la SS. Els processats s'asseuran al banc dels acusats per un delicte contra la Seguretat Social, un delicte continuat amb concurs d'un delicte continuat de falsedat documental i set delictes d'estafa amb concurs de falsedat documental.

El judici s'havia de celebrar ahir a la secció tercera de l'Audiència de Girona, però es va haver de suspendre perquè la causa no ha estat notificada a l'advocat de l'Estat, per la qual cosa no ha tingut l'opció de personar-se com a acusació particular i optar a una indemnització pel presumpte frau. Es tracta d'un error administratiu detectat in situ que endarrerirà el litigi, ja que s'haurà de retornar a Instrucció perquè l'Estat valori si es persona o no.



«Modus operandi»

El modus operandi que descriu la Fiscalia i que el propietari de la mercantil hauria utilitzat per estafar prop de 200.000 euros a l'Estat consistia a captar persones que havien treballat anteriorment però que no reunien els períodes mínims exigibles cotitzats per percebre prestacions o subsidis d'atur.

La primera alta a la SS que consta és del 24 d'octubre de 2010, i l'activitat es manté fins al 2015 amb contractes laborals per tasques que mai s'haurien realitzat. Un cop cobert el temps necessari, la mercantil donava de baixa el demandant i aquest presentava una sol·licitud d'atur facilitada per l'empresa juntament amb la documentació necessària per obtenir les prestacions.

La Fiscalia ha detectat nou casos que obraven amb el mateix mètode, que haurien obtingut prestacions irregulars de fins a 9.000 euros.