Girona manté els actes de la Mobile Week

Girona manté els actes previstos per a la Mobile Week malgrat la cancel·lació del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, pel risc de coronavirus. Les activitats a la ciutat estan programades pel dijous 20 i divendres 21 de febrer, tot i que aquesta setmana ja s'ha inaugurat l'exposició 'Capacitats i preparats' al Centre Cultural la Mercè.

La mostra té com a objectiu ensenyar com les noves tecnologies digitals poden ajudar a la inclusió professional i social. En aquesta edició, sota el lema "Tecnologia per a la ciutadania", totes les propostes programades en el marc de la Mobile Week giraran al voltant de la tecnologia com a eina d'inclusió social.

L'esdeveniment va néixer fa quatre anys a Barcelona amb l'objectiu de posar a l'abast dels ciutadans i ciutadanes un espai de participació i reflexió sobre la tecnologia. Girona hi participa per segon any consecutiu.