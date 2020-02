Som Energia preveu créixer un 17% i facturar 77 milions d'euros aquest any

Som Energia s'ha convertit, en la seva primera dècada de vida, en la cooperativa d'energia renovable amb més socis d'Europa. L'entitat amb seu al Parc Científic de la Universitat de Girona (UdG) ha mantingut un creixement sostingut al llarg d'aquests anys i no sembla que hagi d'afluixar el ritme a tenor de les previsions de cares al 2020. Si el 2019 el va tancar amb un volum de facturació de 64 milions d'euros, els càlculs de la cooperativa per aquest any són ben optimistes: preveu arribar als 77 milions d'euros, prop d'un 17% més respecte a l'exercici anterior.

A dia d'avui la cooperativa compta amb 111.300 contractes d'energia signats i una massa social de més de 64.500 socis. Segons la responsable de finances de Som Energia, Lorena Quiñones, les expectatives per al 2020 són arribar als 118.500 contractes i sostenir el creixement de 1.500 nous socis cada mes.

En aquesta línia, segons va afegir la responsable de generació de Som Energia, Nuri Palmada, la majoria de la base societària de l'entitat segueix essent a Catalunya, principalment a la ciutat de Barcelona. Tanmateix, al voltant del 40% dels socis són de fora del Principat, la major part d'ells a les comunitats limítrofs: l'Aragó, el País Valencià, i les Balears, tot i que també hi ha una bossa important de socis a l'àrea de Madrid. Els bons números de l'entitat també es reflecteixen en la plantilla , que en deu anys ha crescut fins arribar a 90 treballadors, que participen com a socis en la presa de decisió de les polítiques de la cooperativa.



Fórmules de finançament

Els números donen fe de la bona marxa de Som Energia, però la seva particularitat (és una cooperativa sense afany de lucre en un sector molt competitiu i depenent dels canvis de regulació) obliga l'entitat a redefinir-se constantment i a buscar la millor manera d'obtenir el finançament necessari per sobreviure sense renunciar als seus principis.

Ahir, precisament, Palmada va protagonitzar una xerrada al Parc Científic i Tecnològic de la UdG on va revelar les línies mestres per garantir la liquiditat de Som Energia.

En la conferència organitzada per l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat (Acció), va explicar que la cooperativa està buscant fórmules per seguir creixent sense dependre exclusivament de les aportacions voluntàries dels socis, que fins ara han estat clau per impulsar projectes per fer tirar endavant l'empresa i augmentar la producció d'energia renovable per al consum de socis i clients.

Aquestes aportacions (la quota de 100 euros dels socis o els títols participatius per engegar parcs solars, per exemple) són vitals per però també comporten un risc. Per minimitzar-lo, Som Energia estudia obrir altres canals de finançament, com ara recórrer per primera vegada al finançament de la banca ètica.

També preveu altres estratègies, com ara una aliança amb altres cooperatives de l'àmbit espanyol i europeu per impulsar plegats projectes energètics de major envergadura.

Un altre camí per consolidar el creixement és el d'estimular la captació de socis allà on l'entitat hi ha engegat projectes energètics però hi ha poca cultura cooperativa. En aquest cas, una solució pot ser la de crear una cooperativa local per cada projecte establert.



Els socis, propietaris

Som Energia va ser creada fa deu anys per un grup d'antics alumnes i professors de la UdG seguint l'exemple d'altres cooperatives sorgides en altres països europeus. Es va constituir com una cooperativa on els socis són els propietaris de l'empresa i on el control democràtic que exerceixen aquests (a través de la filosofia un soci, un vot) és el que marca les seves directrius a través de les assamblees i del consell rector.