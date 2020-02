Set milions d'euros per fer la via internacional de Vilamalla i urbanitzar el Logis del Far

El Govern català, a través de l'empresa pública Cimalsa, preveu destinar 7,4 milions d'euros a fer l'ample de via internacional de tren fins a la terminal de Vilamalla, i a urbanitzar el Logis Empordà del Far, el gran centre per a la logística i la distribució del nord de Catalunya. Segons va informar el Departament de Territori en un comunicat, les actuacions que preveu Cimalsa inclouen els treballs d'urbanització del Logis, que en l'actualitat té una superfície d'unes 70 hectàrees de les quals avui ja n'hi ha 17 d'urbanitzades. En aquest sentit, la conselleria considera que aquests treballs són necessaris per la «creixent demanda» al polígon.

Pel que fa a la construcció de l'ample de via de tren internacional fins a la terminal de Vilamalla, Cimalsa considera que és «completament necessari dotar-la d'ample UIC (internacional) i, en aquest sentit, s'està negociant el conveni que doni cobertura a aquesta operació amb ADIF», una actuació que l'empresa pública va anunciar que executa conjuntament amb el Port de Barcelona, mitjançant la societat Terminal Intermodal Empordà, SL (TIE).

En relació amb l'ample de via internacional, l'estiu passat Diari de Girona ja va publicar que el secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori, Isidre Gavín, assegurava que la conselleria treballava «amb la voluntat d'iniciar les obres el 2020». Gavín va reconèixer que el termini era «ambiciós, però possible sempre que continuï la bona disposició d'Adif».

Aquest projecte per adaptar la via a l'ample dels altres països d'Europa fa més d'una dècada que s'espera al territori. Cimalsa va assegurar llavors que la data d'inici de les obres del projecte «hauria de ser sí o sí el 2020, però si és a principis d'any o no dependrà de qui liciti al final l'obra».



El gruix de la inversió total

Els 7,4 milions d'euros que preveu destinar Cimalsa per aquestes dues infraestructures suposen el gruix de la inversió total de l'empresa pública als centres logístics de Tarragona, Barcelona i Lleida, que es repartiran una inversió de dos milions d'euros aproximadament per ampliar centres logístics i impulsar la comercialització de les seves parcel·les.

En paral·lel, Cimalsa també preveu destinar 1,15 milions d'euros a la Central Integrada de Mercaderies (CIM) la Selva, situat entre Vilobí d'Onyar i Riudellots de la Selva. Els diners es destinaran a la construcció d'un edifici que serà el Centre d'Innovació i Suport al Transport de Mercaderies, que gestionaran conjuntament Cimalsa i Asetrans-Girona.

Es tractarà d'un edifici sostenible, tant pel que fa al seu disseny i construcció, com al seu funcionament, preveient que arribi a l'autoconsum. L'edifici acollirà les oficines de Cimalsa al CIM i el Centre d'Innovació d'Asetrans, i des d'on s'impartiran accions formatives d'interès pel sector de la logística i el transport de la zona.

També està previst la construcció de l'EDAR definitiva de la central, que s'ha dissenyat perquè la depuració es dugui a terme pel mètode de filtració subsuperficial vertical vegetada.