Sis companyies gironines rebran 450.000 euros per reciclar els residus industrials

Sis empreses gironines rebran 450.000 euros per gestionar i reciclar els seus residus industrials. La conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, a través de l'Agència de Residus de Catalunya(ARC), va informar ahir en un comunicat que per obtenir les ajudes les empreses han de complir amb els objectius que s'han proposat i amb els requisits de la convocatòria, a més d'efectuar la inversió. En concret, les empreses beneficiàries d'aquests ajuts són LC Paper S.A. (100.000 euros), Resinas Olot S.L. (79.480 euros), Francisco Pages Valenti S.A. (dos lots de 16.000 i 35.000 euros), Medichem S.A. (116.880 euros) i Nalco Española Manufacturing S.L.U. (100.000 euros).

L'ARC va resoldre atorgar més de tres milions d'euros en ajuts a 55 empreses que desenvoluparan projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.

La iniciativa s'inscriu en el marc de les convocatòries de subvencions de L'ARC publicades l'any 2019. En concret, en la corresponent a les subvencions per executar projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Aquesta convocatòria té per objectiu fomentar actuacions per millorar el comportament ambiental de les empreses en matèria de gestió de residus. Tot i que inicialment es va dotar amb un milió d'euros, el pressupost es va ampliar després fins als 3,3 milions.

Com a exemple, entre els projectes subvencionats n'hi ha un d'una empresa d'arts gràfiques per a la reducció d'envasos que han quedat contaminats per residus de tinta, o d'altres per a la reducció del residu de paper mitjançant l'optimització de separació i premsat.