Els instituts d'FP, les grans «agències de col·locació» laboral a Girona

Els instituts gironins que ofereixen estudis de Formació Professional (FP) s'han convertit en les grans «agències de col·locació» laboral. Així almenys ho va qualificar el president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega, en la presentació de l'estudi sobre inserció laboral dels ensenyaments professionals que aquest organisme ha dut a terme juntament amb el Department d'Educació.

De les seves dades es desprèn la facilitat dels estudiants d'FP d'aquests centres per trobar feina. L'any 2019, aproximadament sis de cada deu alumnes (el 56%) va inserir-se al mercat laboral a l'acabar el grau, i la meitat d'aquests ho va fer bé d'una manera directa a través del centre, o mitjançant les pràctiques a les empreses que seleccionen els mateixos instituts. Al voltant d'un 20% va entrar al món laboral a través de les xarxes socials, una via cada cop més efectiva que tenen les empreses de buscar treballadors.

Dels alumnes gironins que no van trobar feina, la majoria va seguir estudiant i menys d'un 10% va sortir sense treballar. En aquesta línia, les dades indiquen un repunt força pronunciat del nombre d'alumnes d'FP que han trobat feina a l'acabar els graus i a més han decidit seguir estudiant, passant del 14 al 18% en l'últim any.

Tant Fàbrega com el director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, van lloar uns números que «poc a poc van millorant», i van posar de relleu la forta demanda de treballadors amb formació professional dins del món laboral. Per exemplificar-ho, van revelar que l'atur en estudants d'FP és quatre vegades menor que el 26% de desocupació juvenil que hi ha actualment a Catalunya.

Tot i comptar amb els vents a favor i un nombre cada cop més elevat d'alumnes (l'any 2019 Girona va registrar el rècord amb un total de 9.384 estudiants), el president de la Cambra va reconèixer que a les empreses encara els costa trobar perfils que s'adeqüin al que demanen. En aquesta línia, Fàbrega va admetre que això planteja un «repte social»: «No estem produïnt nous perfils per satisfer la demanda».



Perpectiva salarial

Els estudiants que han acabat un la FP també tenen unes bones perspectives pel que fa al sou. L'estudi constata que el 57% dels alumnes de grau mitjà acaben cobrant un sou entre 900 i 1.200 euros al mes, mentre que un 51% són de grau superior. En aquesta modalitat, un 32% d'aquests alumnes percep un salari d'entre 1.200 i 1.500 euros al mes, un import més elevat que el que cobren molts universitaris. Tot i això, la majoria de feines que tenen els estudiants d'FP són temporals.