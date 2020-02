El preu dels pisos nous a les comarques gironines puja un 2,8%

El preu dels pisos nous a les comarques gironines ha pujat un 2,8% de mitjana durant el 2019 i un de 85 metres quadrats ja costa gairebé 270.000 euros. Així ho recull l'estudi que periòdicament publica l'Associació de Promotors de Catalunya. Els promotors creuen, però, que els preus tendiran a estabilitzar-se i posen Girona ciutat com a exemple. Perquè aquí, d'un any per l'altre, el preu del metre quadrat s'ha mantingut invariable en 3.230 euros. L'estudi també subratlla que a la demarcació sis de cada deu habitatges que es comencen a construir ja tenen comprador, perquè s'han venut sobre plànol. Tot i que, en part, això es deu al fet que a l'hora de finançar promocions, ara els bancs demanen que el 30% ja s'hagi venut per avançat.