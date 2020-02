Roberlo, de Riudellots, obre filial a Xile

Roberlo, la multinacional de Riudellots de la Selva especialitzada en productes químics per reparar automòbils, ja fa temps que té un peu i mig al continent americà. Al Brasil hi té una fàbrica, i a l'Argentina, Perú, Mèxic i els Estats Units, delegacions comercials. Ara, en ple procés d'expansió al continent, ha anunciat l'obertura d'una nova filial, aquest cop a Xile, un país amb el qual ja tenia tractes comercials des de fa més de 10 anys, però que encara no comptava amb una autèntica base d'operacions.

L'empresa emmarca l'obertura de la nova filial de Xile en la seva estratègia d'internacionalització i expansió amb l'objectiu de «reforçar la presència de la firma en aquesta regió».

En aquest sentit, Roberlo, que defineix l'obertura de la delegació com a «fita empresarial», pretén a partir d'ara apropar-se encara més a una important bossa de clients i usuaris que ha anat teixint durant els anys a Xile. L'empresa té clar, però, que l'obertura en aquest país és només una part del seu negoci americà, un mercat on Roberlo té dipositades grans esperances.

Segons assegura Xavier Sagué, conseller delegat de Roberlo, «veiem molt de futur en el continent americà, concretament a Xile. És una de les zones clau en el nostre pla d'expansió internacional on estem creixent any rere any. La nostra filial de Xile és un projecte de futur».

A Amèrica Roberlo s'autodefineix com a «clar referent en el sector de la reparació i repintat de vehicles, que es consolida com un actor important del mercat». A Xile comercialitzaran la línia de productes de la companyia «adaptada a qualsevol requisit del mercat xilè», i també hi exportaran les últimes innovacions que surtin del Crom Techno Center, el seu centre d'investigació i desenvolupament (I+D) que la companyia va aixecar recentment a Riudellots per un cost de 2,5 milions d'euros.

En paral·lel a l'obertura de la nova filial xilena, la firma té previst proporcionar un millor servei i atenció als seus clients des del punt de vista tècnic, comercial, logístic i administratiu.

De moment, l'única fàbrica que Roberlo té al continent americà és al Brasil, on al 2014 va inaugurar una planta per fabricar massilles de polièster, gammes de vernissos i altres aparells.



Quota d'exportació del 80%

La multinacional, amb més de 200 treballadors, no només és present a Amèrica: amb la de Xile ja són 13 les filials que té repartides arreu del món, entre les quals n'hi ha a Portugal, Regne Unit, Itàlia o la Índia. A més, té presència comercial a 100 països arreu del món amb una quota d'exportació del 80%. L'any 2018 l'empresa va obtenir facturar 45,8 milions d'euros, una quantitat lleugerament inferior a la de 2017, i en l'últim exercici fet públic va obtenir uns beneficis de 815.000 euros.

El juny de l'any passat Roberlo va impulsar la creació d'un hòlding empresarial de companyies de pintura per agrupar els seus negocis, anomenat Briolf Group.



Briolf: estabilitat a llarg termini

El conglomerat està format per quatre empreses catalanes (a banda de Roberlo hi ha Montana Colors de Sant Vicenç de Castellet, Dexia System de Riudellots, Cromaresme de Dosrius) i una d'anglesa (Chemfix, propietat també de Roberlo) i estan especialitzades en química i pintura. El seu president del hòlding, Jaume Juher, va assegurar durant la presentació del grup que l'objectiu és «transformar empreses familiars en un grup empresarial de presència mundial» per tal d'aconseguir «més estabilitat econò