Compoxi i Roca Grup Carni rebran un milió d'euros per engegar projectes industrials

El Ministeri d'Indústria ha fet pública la llista de 183 projectes que es beneficiaran de les subvencions del programa Reindus per impulsar iniciatives industrials. En aquest llistat hi figuren dues empreses gironines: Compoxi, situada al Parc Científic i Tecnològic de Girona, i Roca Grup Carni, ubicada a Banyoles. El Ministeri té previst abonar prop d'un milió d'euros a les dues companyies quan el llistat sigui definitiu.

Compoxi es dedica a la fabricació de compostos de fibra de carboni per a la indústria espacial, aeronàutica i de l'automoció. Segons el llistat del ministeri d'Indústria, rebrà 335.ooo euros per un projecte «d'automatització i adequació del lay out de la planta a la fabricació de components en fibra de carboni per al mercat espacial, aeronàutic, industrial i d'automoció». El juny passat Compoxi, fins llavors filial de la multinacional holandesa Airborne, va ser comprada per la societat de capital risc Integra Capital i de l'empresari Josep Maria Tarragó.

L'altra empresa que figura al llistat d'ajuts del Reindus és Roca Grup Carni, empresa de Banyoles especialitzada en la producció de carn de boví i la integració de tot seu el procés de producció. En el seu cas, el Ministeri d'Indústria té previst atorgar 610.221 euros per desenvolupar un projecte «d'ampliació i millora de les línies productives» de la companyia.

Aquestes dues no han estat les úniques empreses que han demanat els ajuts. Embotits Sarquella, Nylstar, Banyoles Color i Mos a Mos també van sol·licitar els ajuts per desenvolupar els seus projectes industrials, però el ministeri va desestimar-los. Fonts d'Indústria van recalcar que el llistat és provisional i que encara ha de passar per una validació definitiva per acabar concedint els ajuts.

A tota Espanya, la convocatòria del 2019 preveu destinar uns 221 milions d'euros a 183 projectes industrials i permetrà la creació d'uns 1.262 llocs de treball. D'aquests, 26 milions aniran destinats a projectes industrials a Catalunya, entre els quals s'hi inclouen els d0s gironins. Per sectors, els ajuts arribaran a companyies d'àmbits com l'alimentació, la fabricació de productes metàl·lics, el farmacèutic, els vehicles de motor, la metal·lúrgia o la indústria químic, entre d'altres.