Les exportacions gironines van créixer més d'un 10% durant el 2019

Les exportacions gironines han batut tots els registres durant el 2019, tancant l'any amb un creixement de més del 10% i marcant un nou rècord històric amb 5.782,4 milions d'euros (MEUR). Sobretot, per l'embranzida que han agafat les càrnies. La crisi de la pesta porcina a la Xina les ha catapultades i el clúster gironí ha arribat a exportar carn per valor de 1.745,6 MEUR. I això de retruc també s'ha traslladat al global del sector agroalimentari gironí, que aquest 2019 ha crescut fins a un 23,9% en exportacions. A l'agroalimentari el segueix la indústria química; aquí, però, l'increment se situa en un 2,8%. Pel que fa a destins, la Xina ja és el segon mercat en importància per a les empreses de la demarcació, tan sols superat per França.