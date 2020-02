Sis de cada deu habitatges nous a Girona ja tenen comprador abans d'acabar l'obra

Sis de cada deu pisos nous a Girona ja tenen comprador abans que finalitzi la seva construcció. Aquesta és la dada que va presentar l'Associació de Promotors de Catalunya, que xifra en 61,8% dels habitatges promocionats que es van vendre sobre plànol, és a dir en la primera fase d'edificació, al llarg de 2019 a tota la província.

«És una bona dada», va valorar Lluís Marsà, president de l'associació, que demostra que el mercat de nova construcció és «sòlid». Aquesta xifra, la segona més elevada a Catalunya per darrere de Lleida (que va vendre sobre plànol el 62.6% de les noves vivendes), es deu en part a les condicions que actualment posen els bancs per garantir el rendiment de la inversió, uns requisits que solen fixar-se en el 30% de prevendes. Tot i que el mercat de l'obra nova presenta uns números estables, el president de l'Associació de Promotors de Catalunya va subratllar la necessitat d'apostar per la rehabilitació integral d'edificis existents, com a pla de futur. «A Girona hem de rehabilitar més edificis. És bàsic des d'un punt de vista energètic». En aquesta línia, el municipi on es van rehabilitar més edificis el 2019 va ser Salt, amb 34 dels 45 habitatges registrats a la província.

Del total de 2.197 habitatges nous concentrats en 170 promocions a Girona el 2019, se'n van vendre 1.357, mentre que 840 encara no han trobat comprador, una dada que suposa el 38,2% del volum total. L'estudi dels promotors i constructors revela també que respecte el 2018 es van fer a la província 327 habitatges de nova planta.

En general, a la província el preu de venda dels nous habitatges (sumant els unifamiliars i els plurifamiliars) va baixar un 3,2%. Això situa el valor en 305.933 euros de mitjana per un habitatge de 102,3 metres quadrats (una superfície que viu un petit repunt del 0,2% respecte el 2018), i amb un preu de 3.069 euros el metre quadrat.

Tanmateix, la xifra és diferent si el que es vol comprar és un pis o una casa. L'habitatge plurifamiliar de nova construcció és més car i més petit: concretament, el preu ha pujat un 2,8% el 2019, assolint l'import mitjà de 268.989 euros i una superfície tipus de 85 metres quadrats, un 3,5% menys. En canvi, el preu de les cases noves ha patit una davallada del 17%, arribant als 470.723 euros de mitjana per un habitacle de 178 metres quadrats. A la ciutat de Girona s'observa una baixada tant de la superfície mitjana com del preu de venda: el 2019 un habitatge nou tenia un preu de 281.620 euros, un 12% menys que els 322.303 euros del 2018. El mateix passa amb la superfície mitjana, que en un any ha menguat passant dels 111,5 als 92,7 metres quadrats. Els pisos de la capital també van baixar de superfície i de preu, situant-se en 265.090 euros un habitatge de 84 metres quadrats.



Calefacció, armaris i parquet

La calefacció és l'equipament més coincident en els habitatges de nova construcció a Girona: el 66% dels casos n'incorpora. El segueixen l'aire condicionat (32,4%), els armaris encastats (32,4%) i el parquet (25,3%). Una altra dada a destacar és la diferència de preus entre diferents ciutats: per exemple, a Castelló d'Empúries un habitatge nou arriba gairebé als 2 milions d'euros, mentre que a la Bisbal d'Empordà el cost mitjà és de 131.879 euros.