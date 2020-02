Les exportacions gironines baten tots els rècords i s'acosten als 6.000 milions d'euros

Les exportacions gironines han tornat a trencar tots els registres. Segons les últimes dades del Ministeri d'Indústria, el 2019 les empreses de la província van vendre un 10% més de productes a l'estranger que l'any anterior, una xifra que es tradueix en un volum total de 5.782 milions d'euros. Aquesta és la dada més alta de la història i evidencia que és a fora i no a dins de la província on les principals empreses hi fan els seus diners.

Els bons números de les exportacions gironines durant l'any passat tenen nom propi: la Xina. La crisi porcina en aquell país, que ha sacrificat la meitat de la seva cabana de bestiar a causa de la pesta africana, ha multiplicat les exportacions de la carn de porc. Les càrnies, que sumades constitueixen el sector més potent de l'empresariat gironí, van facturar 1.745 milions d'euros en vendes a l'estranger i van arrossegar tot el sector agroalimentari fins a una xifra rècord de 2.610.3 milions d'euros en exportacions.



La Xina, segon soci comercial

Gràcies a aquestes vendes, el gegant asiàtic s'ha convertit en el segon soci comercial de les companyies exportadores de Girona, amb un volum de vendes de 511 milions d'euros, un 30% més que el 2018. Les dades del ministeri també revelen un augment de les importacions, però el saldo entre el que es ven i el que es compra està molt descompensat a favor de la primera opció, com ho demostren els 2.937 milions d'euros de diferència a favor de les exportacions. De fet, Girona és la tercera província que compta amb un saldo entre importació i exportació més favorable, només superada per La Corunya i Àlaba (Navarra té més bons números però computa com a comunitat autònoma). Això situa la província com una de les potències exportadores d'Espanya i la que ha registrat una major embranzida amb el 10,1% de creixement. A Barcelona la pujada ha estat del 2,4% (registrant 57.163 milions d'euros, de molt el major volum de tot l'Estat), mentre que a Tarragona ha estat del 3,4% i a Lleida de l'1,9%.

El sector agroalimentari és el més important, però no l'únic. La indústria química va augmentar un 2,8% les exportacions i va assolir 969,2 milions d'euros. En canvi, els fabricants de maquinària van vendre un 7% menys a l'estranger, i l'import registrat va ser de 490,3 milions d'euros. França segueix essent el principal soci comercial de les empreses gironines: durant el 2019 van col·locar al mercat gal productes per valor de 1.446 milions d'euros. Després de l'esperat segon lloc de la Xina ve el mercat italià amb 447 milions d'euros, seguit de l'alemany amb 367 milions d'euros, el portuguès amb 298 milions i el Regne Unit, amb 249 milions.



Virus favorable, virus perjudicial

Tot i això, caldrà veure si aquesta empenta es manté amb el tombant de l'any. Perquè si un virus ha impulsat exportacions, un altre –el coronavirus– les pot afectar en negatiu. De moment, segons va recollir ACN, els empresaris ja alertaven que l'expansió del virus de Wuhan, i les mesures draconianes que ha imposat Xina per frenar-lo, ha refredat les comandes de carn aquest gener passat. I a tot això, també s'hi afegeix la incertesa de veure com pot afectar el nou acord comercial que han signat la Xina i els Estats Units. Les dades de comerç exterior que va publicar el ministeri recullen les dades del desembre (cosa que permet fer tot l'acumulat del 2019). Si es fixa la lupa només en aquest mes, les vendes gironines a l'exterior han crescut fins a un 19,8%. En concret, al desembre les empreses del territori han fet exportacions per valor de 466,8 milons d'euros. Per sectors, l'agroalimentari va créixer un 37,6% en vendes a l'exterior aquest desembre (amb exportacions per valor de 231,9 milions). Però la maquinària i els béns d'equip, per contra, van tancar el mes a la baixa.