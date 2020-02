Un grup canadenc preveu reactivar la planta envasadora Aiguaneu d'Espinelves

Cott Corporation, multinacional canadenca dedicada a la comercialització d'aigua mineral arreu del món, té previst reactivar la planta envasadora d'Aiguaneu a Espinelves. Ho farà previsiblement a través de la seva filial, la també companyia transnacional Eden Springs, que segons fonts properes a l'empresa signarà el proper 3 de març el traspàs de la propietat amb els antics propietaris, Aigua del Montseny S.A.

Cott Corporation és un gegant dedicat a la fabricació i distribució de diferents tipus de begudes amb seu a Ontario (Canadà). L'any 2017 va facturar 2.300 milions d'euros, i es va convertir en una de les principals empreses del seu sector a escala mundial. La fàbrica d'Espinelves fa mesos que està aturada a causa dels problemes econòmics que arrossega Aigua del Montseny, companyia catalana que ara fa un any va iniciar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) temporal que va afectar els seus 85 treballadors, 31 dels quals empleats a Aiguaneu i la resta en unes altres instal·lacions a Sant Esteve de Palautordera i l'Hospitalet de Llobregat.

La mala situació de la companyia va forçar els propietaris a vendre's les dues plantes envasadores que posseïa. Eden Springs, multinacional amb seu a Suïssa però d'origen israelià, i filial des del 2016 del gegant nord-americà Cott Corporation, es va interessar des del primer moment per la fàbrica d'Espinelves. De fet, Eden, que era client d'Aigua del Montseny i li comprava l'aigua del manantial d'Aiguaneu, ja feia temps que estava en converses per fer-se amb l'explotació. Aquest diari va intentar sense èxit contactar amb Eden, però fonts de la plantilla van informar que la compra s'hauria acordat fa aproximadament un mes, i aquest dijous el president d'Eden a Espanya va reunir tots els treballadors (actualment a l'atur) a la fàbrica d'Espinelves per anunciar-los el relleu.



La situació dels treballadors

En aquesta trobada la direcció d'Eden va donar a entendre que la intenció de l'empresa seria la de mantenir els 31 llocs de treball, si bé els empleats temen que l'empresa s'aculli a un altre ERO temporal per guanyar temps «i evitar que es perdin els pous». En aquesta línia, les mateixes fonts asseguren que la intenció de la multinacional és posar la planta a ple rendiment. Els treballadors asseguren que quan formava part d'Aigua del Montseny, Aiguaneu era capaç de produir 600 coolers, o bidons d'aigua per a oficines, cada hora durant tres torns. Els empleats asseguren que la intenció d'Eden no es limita només a envasar en tancs per a empreses sinó també dedicar-se a embotellar garrafes de cinc litres.



De més a menys

Amb la culminació de la venda de la planta d'Aiguaneu, Aigua del Montseny cessarà presumiblement l'activitat després d'anys d'envasar i comercialitzar aigua mineral sota la marca Manantial Aiguaneu. L'empresa va arribar a facturar més de 20 milions d'euros però en els darrers anys va començar a fer aigües ofegada pels deutes. El juliol de 2018 grans cadenes de supermercat com Condis o Eroski van retirar del mercat les garrafes de cinc litres de Manantial Aiguaneu en detectar la presència d'agents químics de neteja en determinats lots. L'empresa va defensar que les inspecions posteriors de Salut van certificar que l'aigua es trobava en perfecte estat, i que les anàlisis «no van desprendre cap tipus d'anomalia».

Paradoxalment, el problema per contaminació de les aigües també va esquitxar els nous compradors. El 2016 Aigües d'Arinsal, envasadora andorrana que distribuïa Eden Springs, va haver de suspendre la producció en detectar un focus de contaminació que provocar un brot de gastrointeritis a més de 3.000 treballadors d'empreses de Barcelona i Tarragona.