Leroy Merlin dispara les vendes un 24,6% l'any en què ha obert botiga a Girona

Leroy Merlin va disparar les seves vendes el 2019 –any en què va obrir una botiga a Girona– un 24,6% a Espanya, fins a arribar als 2.653 milions d'euros, després de la unió amb AKI, i impulsa el seu creixement amb la seva aposta per la diversificació amb noves línies de negoci com la comercialització d'energies renovables i projectes de reformes i condicionament per a empreses. «Hem crescut significativament, és la millora més important de la nostra història i estic supercontent amb aquests resultats», va assegurar el director general de Leroy Merlin, Ignacio Sánchez, durant la presentació dels resultats de la companyia, on va avançar que el 2020 el resultat serà «bo» i «extraordinari» el 2021.

El resultat d'explotació (Ebit) del 2019 es va situar en 84,5 milions d'euros, una xifra que suposa un 20,7% menys respecte a l'any passat, a causa del fort impacte que ha tingut la inversió i la fusió, ja que sense l'impacte de AKI hagués crescut un 12%.

La facturació en línia de la companyia s'ha elevat en un 26,8%, fins a arribar als 59,9 milions d'euros. «Esperem que aquest any donem el gran salt», va assegurar Sánchez, que va afegir que les visites a botiga han crescut un 38%, fins a assolir els 173,6 milions.



Vuit obertures el 2019



Pel que fa al 2019, la companyia va créixer amb l'obertura de vuit nous punts de venda –entre ells el de Girona– i 17 transformacions de botigues AKI al nou concepte Compact, que va permetre crear més de 1.000 llocs de treball creats. D'aquesta manera, la firma té actualment 132 punts de venda a Espanya, el que permet que cada ciutadà tingui una botiga de Leroy Merlin a menys d'una hora.

El 2020, Leroy Merlin continuarà amb el seu pla d'expansió amb l'obertura de dues noves botigues de gran superfície a Dos Hermanas (Sevilla) i Jaén, a més de quatre transformacions, el que generarà més de 500 llocs de treball amb una inversió de 61 milions d'euros.

El director general va avançar que el 2021 tornarà el ritme habitual d'obertures de la companyia i no descarta tornar a apostar per les botigues urbanes, després de les de Madrid i Barcelona, que aquest any ja guanyaran diners. «Amb la fusió d'AKI, hem reduït el nombre de botigues, però havíem de fer bé la integració, si no hagués estat ruïnós. Seguirem buscant oportunitats per obrir als centres de les ciutats, però no en els propers 12 mesos», va avançar.

La companyia, que manté una forta aposta per la inversió, destinarà el 2020 a aquest objectiu un total de 133 milions d'euros, dels quals gairebé 50 milions aniran a tecnologia (IT+Supply Chain), després d'haver tancat el 2019 amb una inversió rècord de 160 milions d'euros.

Sánchez va explicar l'aposta per la transformació de tota la cadena logística, fet pel qual l'empresa ha tancat els dos centres operatius d'AKI per obrir-ne dos de nous, un a Meco (Madrid) i un altre a Riba-roja (València).



Diversificació estratègica



D'altra banda, Leroy Merlin encara el futur amb una aposta per la diversificació estratègica amb tres noves línies de negoci com són l'aposta per la comercialització d'energies renovables, projectes de condicionament i reformes i el marketplace, Hogami. Unes noves línies de negoci que s'espera que arribin als 1.000 milions d'euros en els propers tres anys, segons va avançar el director de serveis i grans comptes de Leroy Merlin, José María Gil. «És un repte que ens hem marcat perquè el mercat potencial que hi ha és molt gran, però cal atacar-lo de forma sostenible», va avançar.