«El motiu real de l'increment de lloguer és per falta de pisos: hi ha poca oferta»

Estic buscant pis. És millor comprar o llogar?

Depèn de la seva situació personal. La decisió no la prendria per un tema especulatiu: «M'espero perquè els preus baixaran», o «ara és un bon moment»? S'ha de tenir en compte que per poder comprar un pis s'ha de tenir un estalvi. Si el tens, gairebé surt millor comprar que llogar, perquè les quotes de les hipoteques surten més baixes. Sinó, el que s'ha de fer és llogar.

Hi està havent una segona bombolla immobiliària?

Jo crec que no es donen de cap manera les circumstàncies, ni en l'àmbit de Catalunya ni encara menys en l'àmbit de Girona. Nosaltres coneixem el nostre mercat, i estem dient que estem en fase de recuperació de la crisi. La bombolla és quan els preus creixen d'una manera exponencial, i els bancs tot darrere van facilitant aquest creixement. Aquestes circumstàncies, en aquests moments, no hi són.

En tot cas, ens trobem davant d'una pujada de preus?

No hi ha l'increment de preus que anàvem detectant els úlims quatre o sis anys, que era una mitjana d'entre un 4 i un 6%. Però aquests darrers mesos la veritat és que s'està en una fase estable o d'estancament de preus.

Per què es produeix això?

Jo diria que hi ha una certa incertesa de futur. El mercat detecta que s'està parlant que ve una crisi econòmica. Nosaltres les nostres oficines sí que una miqueta de menys contactes i demanda l'estem notant. D'altra banda, també influeix que els bancs són molt exigents. Els interessos són baixos però les condicions dels bancs per aconseguir una hipoteca són realment exigents

Hi ha preocupació al sector?

Home, sí que hi ha una certa preocupació, però tampoc diria que el sector de la immobiliària hagi d'entrar en una crisi en els propers anys. Ens movem amb uns varems de preus que són molt raonables, no hem arribat als preus punta que s'havien assolit durant els anys 2005-2006 quan el boom immobiliari estava a dalt de tot. Estem preocupats, però no per pensar que haguem d'entrar en una crisi immobiliària.

Els preus dels lloguers han anat a l'alça.

El lloguer és diferent; fins ara hem estat parlant de compravenda, però en el cas del lloguer sí que la dinàmica és d'increment de preus. En aquest darrer estudi detectem que continuen pujant els preus, no a un ritme d'anys anteriors (per exemple, aquí a Girona ens surt a una mitjana d'un 2%), no és molt important, però sí que la tendència encara és una miqueta a l'alça.

Els pisos turístics estan fent pujar els preus del lloguer?

La influència dels pisos turístics en l'increment de preus de lloguer és bastant mínima, i molt focalitzada a un barri molt concret d'aquí Girona. El motiu real de l'increment del lloguer és per falta de pisos: hi ha poca oferta de pisos de lloguer en general. Això fa que quan surt un pis de lloguer hi ha molta demanda.

Per què?

No és prou atractiu per un propietari destinar un pis a lloguer. La rendabilitat és bona, però hi ha molts propietaris que tenen por: «Si el llogater no em paga m'estaré un any als jutjats; si em queda buit, m'hi poden entrar ocupes». Hi ha reticències per un tema de seguretat jurídica. Nosaltres fa temps que ho estem dient. Les administracions han d'atacar el problema del lloguer amb tota la seva profunditat. Hi ha d'haver l'equilibri. El propietari ha d'aconseguir seguretat jurídica i el llogater una certa estabilitat.

Hi ha un boom de pisos de luxe?

Jo no diria un boom, perquè aquest és un mercat molt limitat, sobretot a Girona. A Barcelona té una incidència relativament important, perquè tenen tot un mercat estranger. Però és cert que aquí veiem algunes promocions destinades a aquest tipus de comprador.

Quin perfil tenen?

Són persones que fa 20 o 25 anys es va fer un xalet o una casa als afores de Girona (als barris de Montilivi, Montjuïc o Palau?) i ara s'han trobat que els fills s'han fet grans, s'han independitzat i els pares són a l'edat dels 60 o 70 anys i tenen una supercasa. Són els compradors potencials dels pisos de luxe al centre de Girona. Majoritàriament són d'aquí, tot i que el ciclisme ha portat compradors estrangers amb un potencial brutal, que busquen alt estànding.