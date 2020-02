Els catalans ja es deixen més d'un terç del sou mitjà per pagar la hipoteca

Catalunya té la tercera quota hipotecària més alta de l'Estat amb 695,34 euros durant el 2019, segons l'Estadística Registral Immobiliària del Col·legi de Registradors. La quota més alta es dona a Madrid (852,78), seguida de les Illes Balears (831,34).

D'altra banda, a Catalunya es necessita el 33,38% del sou mitjà per pagar la quota mensual de l'hipoteca, el tercer de l'Estat per darrera d'Illes Balears (44,47%) i Madrid (36,43%). Per contra, les quotes més baixes es van registrar a Extremadura (359,76), Múrcia (395,3) i Castella La Manxa (420,76). Pel que fa a percentatge del sou, a Astúries es destina el 22,28%, a Extremadura el 22,70% i a Múrcia el 23,33%. La quota estatal va ser de 591,14 euros i un percentatge del 30,38%.

D'altra banda, es van registrar 5.848 certificacions d'habitatge per execucions hipotecàries a Catalunya, liderant l'Estat, on hi van haver en conjunt 27.065. També hi van haver 247 dacions en pagament a Catalunya en el darrer trimestre de l'any, 1.186 al conjunt de l'Estat.