La carn ja és el 75% dels aliments que exporta Girona

La carn ja suposa el 75,3% de tots els productes que les empreses gironines venen a l'estranger. Concretament, la facturació del 2019 va ser de 2.013 milions d'euros sobre un total d'exportacions alimentàries de 2.674 milions d'euros. Després de la carn venen, a molta distància, els productes gurmet amb un 18% de les vendes forànies.

Segons l'informe de la Promotora d'Exportacions Agroalimentaris de la Generalitat (Prodeca), l'any passat les càrnies van col·locar 779.880 tones a l'exterior, el 47% de tota la que es produeix i tracta al Principat.

Aquesta xifra es va aconseguir després de registrar un creixement del 18%, molt més elevat que el de les altres províncies, sobretot Barcelona (la seva principal «competidora» en aquest camp que va augmentar un 6% el volum de carn venut l'any passat).

Els quilos de carn venuts des de Girona van comportar unes facturacions que també van arribar al llindar del 50% del total de Catalunya. Les càrnies de la província van vendre per valor de 2.013 milions d'euros, un 33% més que les de 2018. El porc va ser el tipus de producte més venut, sobretot gràcies a l'augment de la demanda a la Xina, motivada pels efectes de la pesta porcina al gegant asiàtic. Després del boom de la carn, els productes gurmet van ser els que més pes van obtenir dins del mercat exterior dels aliments gironins. En aquest cas, l'any 2019 es van facturar 487,7 milions d'euros, un 1% més que el 2018. Altres productes com els cereals, l'oli o els vins i el cava també van augmentar el volum de vendes respecte a l'any anterior, si bé aquestes crescudes van ser inferiors al 10% i no van comportar una pujada excepcional del pes d'aquests productes en la balança exportadora de Girona. De fet, els cereals només suposen l'1,48% de tots els aliments exportats des de Girona. Per contra, el peix i marisc i la fruita i l'horta van patir davallades d'entre el 4 i el 5% durant el 2019.



Més de 10.000 milions d'euros

A Catalunya, el 2019 les exportacions agroalimentàries van créixer a un menor ritme que no pas les de Girona: un 8,48% en valor i un 1,43% en volum respecte l'any anterior, sumant un total de 10.677,42 milions d'euros i 6,4 milions de tones. Aquestes exportacions suposen en valor el 21,20% del total de l'Estat espanyol, que creix un 5,87%.

D'aquesta manera, segons Prodeca, el sector agroalimentari (que és el primer lloc a Girona) es consolida com el tercer sector exportador de Catalunya, per darrere del sector químic i el de béns d'equipament i superant per primera vegada el sector de l'automòbil, amb qui ha anat retallant distàncies en els últims anys.

Pel que fa al número d'empreses exportadores del sector agroalimentari, s'ha assolit un nou rècord amb 2.760 empreses exportadores regulars (aquelles que acumulen, com a mínim, 4 anys consecutius de vendes a l'exterior). Representen un increment d'un 1,25% respecte al 2018.

Les exportacions catalanes han registrat, segons Prodeca, «un molt bon any, tot i el context econòmic i polític mundial de creixent, incertesa i alentiment del comerç». Cal recordar que l'any 2019 ha destacat per l'augment del proteccionisme a escala mundial, liderat pel Govern nord-americà de Trump, així com la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. A Catalunya el sector carni també manté el lideratge pel que fa a exportacions agroalimentàries (37% del total), amb 4.024,86 milions d'euros. Amb un increment del volum del 9,43% respecte a l'any anterior el valor s'ha disparat en un 23,81%. En aquest cas, destaca el porcí, que representa el 65,74% del valor d'exportació.