Es jubila la primera treballadora de Roberlo després de 50 anys i set mesos a l'empresa

El 7 de juliol de 1969, Dolors Ramió tenia només 14 anys quan va picar la porta de Roberlo, avui una multinacional amb seu a Riudellots dedicada a la fabricació de productes químics per reparar automòbils, però en aquella època una companyia familiar acabada d'arribar al món empresarial.

Mig segle després, l'empresa ha anunciat la jubilació de la seva primera treballadora en actiu. «Han passat 50 anys, 7 mesos i 9 dies i afronta els projectes amb el mateix compromís que el primer dia», va destacar Roberlo en un comunicat en el qual també ressalta que «gràcies a la seva implicació, flexibilitat i capacitat d'adaptació ha format part de diversos departaments i ha aportat sempre un gran de sorra únic i ha vetllat pel benestar del client».



Acte d'homenatge

L'empresa va organitzar un acte d'homenatge al qual van assistir els fundadors de Roberlo, Llorenç Juher, i l'actual president del grup, Jaume Juher, que van destacar la forma d'actuar de la Dolors Ramió. «Sempre amb un somriure, quan alguna cosa no l'has vista clara sempre ho has dit», va indicar Jaume Juher, abans d'afegir: «Sempre et portarem al cor». Per la seva part, Llorenç Juher va posar en valor la «seriositat, fidelitat i constància; la Dolors ha estat una llum per a tots i ens agradaria que fos una llum a seguir per tots». Els màxims responsables de l'empresa van remarcar la virtut de Ramió «d'aprendre i ensenyar amb bones paraules, capacitat d'atendre i comprendre i marcant una forma de fer única».

Per la seva banda, Ramió va expressar el seu agraïment a tot l'equip de Roberlo: «Sempre he sentit un suport enorme de tots els companys. Fa 10 anys, jo ja era una persona gran i gràcies a vosaltres, sent tots molt joves, mai he sentit un moment de rebuig, sempre he tornat a casa molt contenta d'haver anat a treballar».

A més, Ramió va repassar l'evolució de l'empresa. Es va iniciar fa més de 50 anys com un petit importador a Girona on els treballadors es comptaven amb els dits d'una mà i ara constitueix una empresa líder com a fabricant europeu de solucions per al repintat de l'automòbil i per a aplicacions industrials amb més de 500 empleats. «Quan vaig començar, sortia de l'escola i escrivia amb un llapis i un paper i avui sé escriure amb un ordinador», va indicar Ramió, que va seguir animant els companys a «seguir ajudant l'empresa a créixer i acompanyant els clients».