Mor Paco Antequera, històric fundador de CCOO a Blanes

Paco Antequera, fundador de CCOO a Blanes va morir ahir a Blanes a l'edat de 85 anys. En un comunicat, CCOO de Catalunya lamenta la mort del veterà sindicalista i militant comunista que havia fundat l'agrupació local del PSUC l'any 1963 i CCOO de Blanes l'any 1967.



Antequera havia nascut a Lobras (Granada) dins d'una família amb set germans l'any 1934. Amb només 20 anys, l'any 1954, va emigrar a Blanes on va començar a treballar a la construcció de la línia fèrria de Mataró a Blanes. Després va entrar a treballar a l'empresa del sector tèxtil SAFA, però l'any 1963, coincidint amb l'inici de la seva militància política es va ocupar novament a la construcció des d'on va desenvolupar la seva tasca sindical.



L'any 2013 va rebre un homenatge on van ser presents rellevants persones de la història del sindicalisme i l'esquerra política com Paco Frutos, exsecretari general del Partit Comunista d'Espanya o els exsecretaris generals de CCOO de Catalunya, José Luis López Bulla, Joan Coscubiela i Joan Carles Gallego.



El secretari general del sindicat a Catalunya, Joan Coscubiela, l'ha recordat a twitter





Camino de Madrid me entero de la muerte de Paco Antequera, sindicalista de CCOO, comunista del PSUC. Uno de esos catalanes, nacidos en Granada, que luchó por los derechos de su gente y por Catalunya, que para él eran lo mismo. Gracias por tanta lucha, Paco. Hasta siempre — J.Coscu (@jcoscu) February 24, 2020