La Cambra de Girona impulsa una nova missió comercial a Kazakhstan

La Cambra de Comerç de Girona ha impulsat una nova missió comercial d'empreses de la província al Kazakhstan. Una representació de la Cambra gironina, encapçalada pel vicepresident de la corporació, Jaume Guàrdia, i seguida per l'equip tècnic d'exportació es va reunir ahir amb l'ambaixador de la República del Kazakhstan a Espanya, Konstantin Zhigalov, i el cònsol de la República del Kazakhstan a Barcelona, Rinat Dyussembayev.

Aquesta no és la primera trobada d'aquest tipus amb Kazakhstan. La Cambra ja ha impulsat dues missions empresarials al país asiàtic i aquest any preveu fer la tercera, conscient que es tracta d'un dels països en creixement, amb moltes possibilitats per als productes gironins.



Un país obert econòmicament

Segons va informar la Cambra en un comunicat, les exportacions de gener a novembre del 2019 van superar els 295.000 euros. Es tracta d'un país amb un increment sostingut del PIB que cal prospectar de cara a negocis futurs, ja que oferirà moltes oportunitats en els propers anys.

«S'està obrint econòmicament i, tot i que és molt ric en recursos naturals (el seu subsòl disposa de gairebé tots els elements de la taula periòdica), el govern no vol dependre exclusivament de les matèries primeres, per això està promovent el desenvolupament de la indústria», va assegurar la corporació.

En aquest sentit, els principals productes exportats des de Girona són els olis essencials i resinoides, les preparacions de perfumeria, de tocador i cosmètica (42%), així com els jocs i els articles de lleure i esport (28%) i els productes derivats de les indústries químiques (11%).