La Fageda preveu una inversió de 6,6 milions entre aquest any i el vinent

La Fageda va facturar més de 23,6 milions d'euros (MEUR) durant el 2019, un 10% més que l'any anterior quan les vendes van superar els 21,4 MEUR. Ho ha donat a conèixer la Fageda Fundació, que gestiona el projecte social centrat en promoure la integració social de persones amb discapacitat psíquica o malaltia mental crònica i dignificar la seva vida a partir del treball. L'elaboració de productes làctics és l'activitat més important en termes de facturació. L'any passat en van fabricar uns 93 milions d'unitats de 23 referències diferents a la planta que tenen a Santa Pau (Garrotxa). Entre els 6,6 MEUR d'inversió prevista entre aquest any i el vinent destaca la nova maquinària de 'packaging' (1,5 MEUR).

La Fundació Fageda ha donat a conèixer les dades d'activitat del 2019. En termes econòmics, el balanç és positiu ja que s'ha passat dels 21.480.068 euros de facturació del 2018 a 23.691.339 euros, el que representa un augment del 10%. D'entre totes les activitats, la producció de postres làctics és la més important pel que fa a vendes. Els productes que elaboren a la planta de Santa Pau (Garrotxa) en ple Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa es comercialitzen a 5.000 punts de venda i es fabriquen 23 referències diferents. A banda de les varietats clàssiques de iogurt, La Fageda ha introduït recentment al mercat noves referències, com són el iogurt sense lactosa, dos desnatats edulcorats amb estevia (natural i amb gust de maduixa) i els nous gustos de pera i préssec.

El proper mes de març està previst el llançament d'una gamma de iogurts cremosos en envàs de cartró. "Serà un producte exquisit que té a veure amb la nova sensibilitat de les persones pel medi ambient; hem fet un esforç per treure aquesta gamma", ha detallat el president i fundador del projecte social, Cristóbal Colón. Per posar-ho en marxa, han adquirit una nova maquinària de 'packaging' que ha costat 1,5 milions d'euros (MEUR).

Es tracta d'una renovació de maquinària per evitar que els treballadors hagin de fer esforços alhora que es mantenen tasques manuals i variades des de la fabricació fins a la càrrega de camions. La teràpia ocupacional fixa que cada hora i mitja els treballadors canvien de tasca i fan descansos. L'any 2019 a la planta es van produir uns 93 milions d'unitats en total (23 referències diferents) i la previsió per aquest any és arribar als 98 milions d'unitats i uns 2,2 milions de iogurts per setmana.

Segons ha explicat el director d'operacions, Josep Puges, el canvi més important va ser a partir del 2017 quan es va passar de treballar en una sala i un sol torn a fer dos torns de dia. També es va posar en marxa la fàbrica nova en una primera fase que els ha permès guanyar en espai i ser més eficients amb la incorporació de tecnologia punta. La construcció, que s'ha fet ajustant-se al Pla Especial, té una planta subterrània i una planta a sobre. I encara els quedarà un 20% d'espai lliure per a futures ampliacions o noves línies.

La fabricació de gelats és un altre dels productes que elaboren a La Fageda. L'any passat es van produir 101.000 quilos en diferents varietats. Des del 2012, a més, també hi ha un obrador de melmelades amb una producció de 41.000 quilos amb les respectives varietats. Aquesta nova línia va permetre ocupar una vintena de persones amb discapacitat.

Altres activitats productives són la jardineria i l'explotació ramadera de vaques lleteres. Actualment la granja té 255 vaques de raça frisona. La producció anual de llet de la granja és d'uns 2.500.000 litres, que es destinen íntegrament a l'elaboració de iogurts, postres i gelats.

Inversions previstes

Des del 2013 i fins al 2019 han destinat uns 20,8 MEUR per posar al dia l'antiga fàbrica construïda el 1993, que havia quedat obsoleta. Els recursos s'han destinat a la fàbrica nova i a la incorporació de millores com la caldera de biomassa, hivernacles, noves oficines i millores en les activitats de producció, entre d'altres.

Entre aquest any i el vinent, s'invertiran uns 6,6 MEUR més, dels quals destaca la posada en marxa de la segona fase de la fàbrica (fins ara només es treballava en una meitat de l'espai) amb 3,5 MEUR; la nova línia de cremosos (300.000 euros), la nova maquinària de 'packaging' (1,5 MEUR) i la posada en marxa de la planta pilot d'I+D (un espai on fer les proves dels nous productes) per 200.000 euros. Destaca també la construcció de la nova lleteria (1 MEUR), que substituirà l'actual edifici provisional, on hi anirà la recepció i tractament de la llet procedent de la granja de vaques.

Un model d'èxit però amb un futur incert

En total, La Fageda dona feina a 281 persones en risc d'exclusió. El 79% tenen contractes indefinits mentre que la resta són de prova o d'inserció amb una durada màxima de tres anys. "No som una empresa, som un projecte social que a dins té una empresa", ha subratllat Colón. El projecte va néixer el 1984 basant-se en el treball com a element rehabilitador i amb 24 treballadors. En aquell moment, la cooperativa La Fageda es va convertir en la primera empresa gironina reconeguda com a Centre Especial de Treball. Van rebre 48 milions de pessetes de l'Estat (a raó de 2 milions de pessetes per cada lloc de treball creat). Una aportació que es va mantenir fins a l'any 2010 quan, amb la crisi, aquest ajut va desaparèixer i encara no s'ha restablert.

Colón ha estat molt crític amb aquesta falta de voluntat política tot dient que està "posant en risc" l'existència dels CET. Alguns centres no han pogut aguantar-ho i han hagut de tancar o reduir les línies de treball, amb la conseqüent eliminació de llocs i l'"abandonament" de persones amb discapacitat que es quedaran sense feina.

En el cas de la Fageda, la seva situació no es tan crítica perquè el seu model es basa en l'elaboració de productes propis amb valor afegit. Ara bé, aquesta falta d'ajuts públics "posa les coses més difícils" a l'hora de crear nous llocs de treball i planteja un futur incert. De fet, si es tingués en compte la inflació des del 1984, l'aportació dels 12.000 euros d'ajuts per lloc de treball hauria de ser ara de 35.000 euros. I reclama de forma urgent que les administracions passin de les "bones paraules" en termes d'integració a un suport real amb forma d'ajuts per mantenir la viabilitat dels CET.

El model actual inclou quatre societats que configuren La Fageda (La Fageda Fundació, Fundació de Serveis Assistencials de la Garrotxa, La Fageda, SCCL i Empresa d'Inserció El Faig de La Fageda) són sense ànim de lucre. Això significa que no hi ha inversors ni accionistes i que la gestió de les diferents fundacions es fa des d'un patronat.