Liquats Vegetals (Yosoy) creix un 6% i supera els 65 milions de facturació

Liquats Vegetals segueix en fase de creixement. La companyia amb seu a Viladrau, líder en el sector de les begudes vegetals, va tancar l'exercici de 2019 amb una facturació que frega els 66 milions d'euros. Això suposa un 6% més respecte al volum de vendes del 2018 i més del triple en els últims quatre anys per aquesta firma propietària de productes com els de la gamma Yosoy, Monsoy i Almendrola, begudes vegetals a base de cereals com ametlla, soja, arròs o civada. Segons va informar l'empresa en un comunicat, les seves principals palanques de creixement han estat l'exportació i l'evolució de la seva marca principal, Yosoy. En aquest sentit, els productes d'aquesta categoria van créixer un 15,7% «gràcies a un canvi d'imatge i una campanya de comunicació que expliquen millor el seu posicionament». La firma ven Yosoy com «l'única marca de begudes vegetals sense additius ni sucres afegits del mercat».

La companyia també va ressaltar l'augment a nivell de distribució de la marca Yosoy al llarg de 2019. Les vendes exteriors dels seus productes ja representen un 14% del total, i per al 2020 un dels focus estratègics de la firma és desenvolupar el seu negoci fora de Catalunya, introduint-se en mercats com els de Madrid o Andalusia. L'empresa també ha posat el focus en el desenvolupament de nous canals com el foodservice (la producció i distribució per a restaurants i càtering), el canal de les màquines de vending o l'e-commerce (sistema de compra i venda de productes que utilitza internet com el mtjà principal d'intercanvi).

Més de 25 anys d'història

Liquats Vegetals va ser fundada el 1991 per Josep Erra i apostava per un producte, el de la beguda vegetal, que encara era força desconegut en un sector tradicionalment dominat per la llet i altres productes d'origen animal. Amb el temps, l'èxit dels beuratges dietètics ha promogut el creixement de l'empresa –situada al bell mig del Parc Natural del Montseny– fins assolir més del 19% de la quota de mercat. Aquesta expansió va culminar el 2017 amb l'ampliació de la fàbrica de Viladrau, que va suposar un augment de 16.000 metres quadrats i una inversió de 25 milions d'euros. La nova factoria va permetre a Liquats Vegetals arribar al doble de la seva producció, passant de 80 milions de litres anuals a un màxim potencial de 160 milions de litres. També va permetre augmentar la plantilla en 50 nous treballadors fins arribar a la xifra actual de 191 empleats, segons dades del portal Infocif, especialitzat en empreses.

En aquell moment Laura Erra, directora general, va subratllar que la companyia estava implantant sistemes tecnològics més eficients per poder reduir un 20% l'aigua necessària per produir un litre de beguda vegetal. A més, van fer una aposta per reciclar el 99% de tots els subproductes derivats de la fabricació. En aquest esforç per millorar l'eficiència a través de la tecnologia hi ha la clau de la competitivitat de la firma, ja que així pot oferir preus baixos mantenint la qualitat. Això ha permès, per exemple, prescindir del sucre i aprofitar els edulcorants naturals dels cereals per endolcir les seves begudes.

Liquats Vegetals va a buscar les seves matèries primeres al mercat global. Per exemple, la soja l'obtenen de Canadà, si bé l'ecològica la importen de França. Però el seu ingredient principal, l'aigua, la treuen dels pous i manantials de la zona. Precisament per poder donar abast a l'increment de la demanda que va suposar l'ampliació de la fàbrica, l'any 2015 es va encarregar a l'assessoria Oficina d'Urbanisme i Arquitectura un projecte de construcció d'una nova coducció d'aigua pels carrers de Viladrau amb l'objectiu de garantir els cabdals necessaris de la fàbrica de Liquats Vegetals sense comprometre l'abastament del municipi. En l'informe hi figurava que el consum d'aigua que necessitava la firma rondava els 548 metres cúbics diaris, si fa no fa el doble dels 110.000 litres que consumeix tot el municipi de Viladrau.