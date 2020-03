La decisió de la justícia europea sobre l'IRPH: milers de milions en joc

Els bancs espanyols podrien haven d'afrontar milers de milions d'euros en reclamacions de compensació si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) emet avui un veredicte desfavorable per la fixació de tipus d'interès de crèdits hipotecaris. El TJUE ha de dictaminar si vuit entitats van ser prou transparents en la comercialització d'hipoteques que apliquen l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) del Banc d'Espanya, en comptes de l'euríbor –que fixa el Banc Central Europeu–, una decisió que, segons l'estimació més benèvola, aventurada per la gestora patrimonial UBS, podria costar a la banca uns 3.000 milions d'euros (Goldman Sachs dispara la factura fins als 40.000 milions d'euros i Barclays la deixa en uns 3.600 milions). Es calcula que a Espanya hi ha préstecs vinculats a l'IRPH per valor de 16.220 milions.



CaixaBank, el més exposat

CaixaBank és el major prestador exposat, amb 6.060 milions d'euros, seguit per Banco Santander SA (4.300) i BBVA (2.800). També estaran molt pendents del que passi a Estrasburg Bankia (1.300 milions), Banc Sabadell (751), Kutxabank (727), Unicaja (182) i Liberbank (100). El 2017, el Tribunal Suprem, arran de la denúncia d'un client de Bankia, va fallar a favor de la banca i va considerar que els interessos no podien ser abusius, ja que estaven fixats a partir d'un índex oficial. Segons l'Associació d'Usuaris Financers (Asufin), a Espanya hi ha unes 800.000 hipoteques referenciades a l'IRPH i, cada client afectat podria recuperar de 15.000 a 40.000 euros si el TJUE falla a favor dels usuaris. L'interès que es paga per una hipoteca referenciada a l'IRPH és superior –ara de gairebé dos punts, segons dades del Banc d'Espanya– al que s'abona per un préstec vinculat a l'euríbor (Asufin calcula que, de mitjana, els clients afectats per l'IRPH podrien haver pagat fins a 25.000 euros més). A diferència del que va passar amb les clàusules sòl –fixades unilateralment per la banca–, el fet que sigui el Banc d'Espanya l'avalador de l'índex IRPH reforça els arguments de la defensa de les entitats. De fet, la sentència de 2017 del Suprem favorable als bancs se sostenia, precisament, en l'oficialitat de l'índex. Això no obstant, l'any 2019 l'advocat general del Tribunal de Luxemburg precisava que tot i ser oficial l'IRPH podria ser contrari al dret comunitari i demanava als tribunals de la Unió que avaluessin cas per cas.