L'empresa de Jami Matamala compra l'esdeveniment Fòrum Gastronòmic de Girona

L'empresa gironina Incatis S.L., dirigida per Jami Matamalam organitzarà a partir d'aquest any el Fòrum Gastronòmic Girona després d'adquirir-ne la marca comercial a Fòrum Gastronòmic S.L. Aquesta setmana ha tingut lloc la signatura de venda de l'esdeveniment. D'aquesta manera, Fòrum Gastronòmic S.L. "centrarà el esforços" en ampliar les properes edicions a la Corunya (el març del 2021) i Barcelona (tardor del 2021). Per la seva banda, Incatis S.L., dedicada a l'organització de fires de producte i de gastronomia, serà l'únic organitzador de l'esdeveniment a Girona que s'ha fet durant set edicions a aquesta ciutat. La propera serà del 15 al 17 de novembre d'aquest any.