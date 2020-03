La UGT escenifica a Girona les dificultats de les dones al món laboral en una acció reivindicativa per reclamar igualtat

El sindicat Unió General de Treballadors (UGT) de Catalunya ha muntat aquest dimarts una acció reivindicativa per escenificar les dificultats de les dones en l'àmbit laboral i reclamar la igualtat de gènere. Ho ha fet a les escales de la Pujada de Sant Domènec de Girona, on ha col·locat uns cubs on es podien llegir paraules com 'pobresa', 'lactància',' recursos', 'promoció' o 'estrès'. Totes elles estaven relacionades d'alguna manera amb els problemes en què es troben les dones en l'àmbit laboral. Tal com ha explicat la secretària d'Igualtat del sindicat, Eva Gajardo, la bretxa salarial es manté com un dels principals reptes a resoldre. També ha recordat que les dones ocupen sectors d'activitat que estan pitjor remunerats i que tenen limitacions per ascendir.