Inspecció certifica la "cessió il·legal" de treballadors de Ryanair a l'aeroport de Girona

Inspecció de Treball ha certificat una "cessió il·legal" de treballadors de les agències Workforce i Crewlink a Ryanair a l'aeroport de Girona. El sindicat USO va denunciar els fets a Treball i aquest ha realitzat diverses visites a la terminal gironina on ha pogut comprovar que els treballadors contractats per Workforce i Crewlink responien a "l'empresa principal de Ryanair", tal com ha detallat la secretària de comunicació d'USO-Rayanair, Lídia Arasanz. Ara, el sindicat portarà el cas als tribunals i l'objectiu és que l'aerolínia irlandesa els contracti directament, fet que comportaria la millora de les condicions laborals que tenen actualment aquests treballadors.

Nou revés laboral per a l'aerolínia irlandesa de Ryanair. Inspecció de Treball ha decretat la "cessió il·legal" dels treballadors contractats per les agències Workforce i Crewlink a l'aerolínia Ryanair a l'Aeroport Girona – Costa Brava. Aquesta resolució arriba després d'una denúncia del sindicat USO i ara Treball ja ha enviat les actes d'infracció per cessió il·legal dels treballadors a les dues agències. Tal com indica el sindicat, aquestes actes són l'inici d'un procés sancionador.

Arran de la denúncia d'USO, Inspecció de Treball va visitar la terminal gironina i després va reunir-se amb Ryanair, Workforce i Crewline. Arran de les tres trobades, els tècnics han acabat coincidint en què les agències havien contractat treballadors però les dues agències els havien posat a disposició de l'empresa principal, Ryanair.

Inspecció de Treball remarca que ni Crewlink, ni Workforce tenia cap control sobre els treballadors en qüestió a l'aeroport gironí, deixant-los a mans de l'aerolínia irlandesa. La normativa espanyola tan sols permet a les Empreses de Treball Temporal (ETT) fer aquesta cessió de manera legal a les empreses, mentre que no és legal en les subcontractacions.

La secretària de comunicació d'USO-Rayanair, Lídia Arasanz, ha detallat que després d'aquesta resolució, emprendran mesures legals amb una demanda als tribunals. Això comportarà que els treballadors passin a formar part de la plantilla de Ryanair de forma oficial i a més, recuperaran "de forma retroactiva algunes de les millors condicions laborals" que té l'aerolínia respecte a les agències que els havia contractat inicialment.