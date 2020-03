Eurofirms compra l'empresa asturiana d'atenció al client Tekas

Grup Eurofirms, empresa de Recursos Humans amb seu central a Cassà de la Selva, ha adquirit Tekas, empresa ubicada a Langreo (Astúries) i especialitzada en l'externalització d'atenció al client i contact center, segons va informar, ahir, la companyia. Amb aquesta adquisició, la firma cassanenca amplia el servei que ofereix des d'Inneria, la seva marca d' outsourcing (externalització i subcontractació de serveis).

«Aquesta nova adquisició –assenyalen des d'Eurofirms– forma part de la constant inversió en tecnologia que realitzen Eurofirms i Inneria per estar al capdavant de la innovació». A més, amb l'operació l'empresa «reforça el seu servei d'Inneria Contact Center, divisió des de la qual ofereix a les empreses la subcontractació de serveis assistits, atenció al client, gestió de suport en els processos de negoci (Business Process Outsourcing) i transformació digital del negoci ampliant els canals de comunicació amb el client».

Especialistes en «outsourcing»



A banda de contact center, Tekas ofereix altres serveis com recobrament, gestió de xarxes socials, desenvolupament de software a mida per a empreses, CRM i disseny d'estratègia comercial. L'empresa, que està ubicada a Langreo (Astúries), compta amb un equip format per més d'un centenar de professionals. Inneria forma part del Grup Eurofirms i compta amb més de 18 anys d'experiència en el sector de l' outsourcing. L'empresa és especialista en l'externalització de serveis en els quals les persones són un valor diferencial.

Ampli ventall



La companyia ofereix la subcontractació d'un ampli ventall d'activitats i processos a través de les seves divisions: Solutions (logística, subministraments, picking, emmagatzematge, acoblaments i tasques auxiliars de producció); Cleaning Services (neteja d'hotels, espais industrials, oficines i centres comercials); Task Force (força de vendes, consultoria, disseny d'estratègia i formació comercial); Merchand (gestió de punt de venda, atenció al client i implementació de publicitat al punt de venda); Contact Center (atenció al client), servei que es reforça amb l'adquisició de Tekas; Social (serveis socials, atenció a persones dependents, entitats, centres de serveis socials i congregacions religioses); Mystery Shopper (client misteriós, auditoria i anàlisis); i un servei a mida, 100% adaptat a les necessitats del client.