Brussel·les proposa que les dones ocupin el 40% dels càrrecs directius

La Comissió Europea s'ha posat com a objectiu acabar amb la desigualtat de gènere en matèria laboral i social i per a això, ha anunciat que recupera una proposta de quotes perquè el 40% dels càrrecs directius en les cúpules empresarials siguin ocupats per dones. A la primera estratègia d'Igualtat de Gènere presentada ahir per Brussel·les, la vicepresidenta de Valors i Transparència, Vera Jourova, i la comissària d'Igualtat, Helena Dalli, van marcar com a preocupacions i principals objectius la presència de dones en posicions de poder, acabar amb la bretxa salarial i combatre la violència contra les dones.

Per aconseguir més presència de dones en càrrecs de lideratge, Brussel·les recupera la proposta de l'etapa de José Manuel Durão Barroso al capdavant de la Comissió, que plantejava una quota del 40% de presència femenina en els llocs no executius dels consells d'administració de les empreses cotitzades. El 2012, la vicepresidenta Viviane Reding va intentar sense èxit abordar aquesta mesura. Ara l'Executiu es compromet a «donar exemple» i eleva al 50% la presència de la dona en tots els nivells de la seva administració el 2024.

Vera Jourová, liberal txeca, ha reconegut les reticències d'alguns països membres amb les quotes, assenyalant que «no ha canviat res» des de la iniciativa fallida de Reding. En aquest sentit ha apuntat que queda feina per davant per la comissària d'Igualtat, que és qui haurà de convèncer les capitals que tenen reserves amb el pla.

D'altra banda, la comissària Dalli ha aprofitat per defensar el sistema de quotes, assegurant que són un mal menor per abordar la problemàtica de la desigualtat de gènere. Segons la comissària maltesa, la paraula quota pot resultar «lletja» però és un «mal necessari». «Hem de fer-les servir perquè d'una altra manera portarà altres 100 anys que canviïn les coses per si mateixes», ha al·legat, apuntant que aquesta és la línia argumental que farà servir perquè els Estats membre donin suport al programa de Brussel·les en matèria d'Igualtat per 2020- 2025.