Feina a Girona: ofertes de mossos de magatzem, assessors immobiliaris, metges, oficials mecànics...

Metge, oficial mecànic, tapisser, assessors immobiliaris i promotors, entre les ofertes de feina a Girona seleccionades per a aquesta setmana.

GRUP IMAN

GRUP IMAN selecciona :

MOSSO DE MAGATZEM AMB CARRETÓ ELEVADOR per Maçanet de la Selva

Publicat: 2020.02.26

– 10 vacants .

– Jornada intensiva – tarda.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Des d'IMAN Temporing busquem un / a mosso de magatzem amb Carnet de Carretó per a una important empresa de la zona de Maçanet per desenvolupar les següents tasques:

Càrregues i descàrregues.

Preparador de comandes.

Control de Stock.

Funcions diverses de magatzem.

Requisits mínims:

Imprescindible Carnet de Carretó.

Imprescindible experiència mínima d'1 any utilitzant carretó elevador.

Valorable:

Carnet de Carretó RETRÀCTIL.

Flexibilitat horària.

Per inscriure't i obtenir més informació de l'oferta d' ocupació de MOSSO DE MAGATZEM AMB CARRETÓ ELEVADOR a Maçanet de la Selva

TAPISSER / A per Cornellà de Terri

Publicat: 2020.02.26

– 2 vacants.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Des de l'oficina d'Iman Temporing Girona, estem buscant un / a tapisser / a a qui li apassioni el món dels mobles.

Les funcions a realitzar són les típiques de el lloc:

Cobrir amb tela o pell dels diferents mobles.

Fixar el material amb grapes o tatxes.

Millorar la comoditat dels mobles instal·lant molls o un altre tipus de material a l'interior.

Requisits mínims:

Es requereix experiència entapissant.

Preparació en l'ofici.

Per inscriure't i obtenir més informació de l'oferta d' ocupació de TAPISSER / A a Cornellà de Terri

IAD ESPANYA

IAD Espanya selecciona :

Assessor / a immobiliari per a Girona

Publicat: 2020.03.03

– 10 vacants.

– Contracte autònom.

Busquem emprenedors immobiliaris GIRONA

A IAD Espanya (filial de el grup IAD Internacional), estem buscant emprenedors immobiliaris, amb ganes d'embarcar-se en un projecte diferent i més just.

– Si busques un projecte laboral que canviï la teva vida.

– Si busques un projecte més humà i just.

– Si busques conciliar la teva vida personal i professional.

– Desenvolupant el teu propi projecte i creant un patrimoni.

Per inscriure't i obtenir més informació de l'oferta d' ocupació d'Assessor / a immobiliari a Girona

Wesser & PARTNER

Wesser & PARTNER selecciona :

Promotors 1.100 € sou mitjà – MITJA JORNADA 25 h / setmana. per a Girona

Publicat: 2020.03.04

– 5 vacants.

– Contracte indefinit.

– Jornada parcial – demà.

BUSQUEM CAPTADORS / ES – PROMOTORS / ES DE SOCIS PER A ONG.

Uneix-te al nostre equip de Girona per a la promoció / captació de socis a través del diàleg directe.

Per inscriure't i obtenir més informació de l'oferta d' ocupació de Promotors 1.100 € sou mitjà – MITJA JORNADA 25 h / setmana. a Girona

MagmaCultura

MagmaCultura selecciona :

Front Office Substitucions-Calella de Palafrugell

Publicat: 2020.02.28

Precisem incorporar una persona per la Posició d'informació i de recepció en un Equipament cultural de Calella de Palafrugell.

Les Seves Funcions seran:

– Atenció al visitant.

– Gestió i venda d'entrades.

– Organització del material de les visites.

– Rebuda i gestió dels grups.

– Revisió i Reposició de material de al centre.

– Realització d'informes.

– Captació de mailing.

– Tancament de caixa.

Per inscriure't i obtenir més informació de l'oferta d' ocupació de Front Office Substitucions-Calella de Palafrugell

GRUP CTC

Grup CTC selecciona :

Reposador / reponedora amb Cotxe per Jonquera (La)

Publicat: 2020.03.02

A Diana Solucions Comercials busquem REPONEDOR / reponedora per realitzar reposició de productes en gran superfície. La Jonquera.

FUNCIONS:

Reposar i ordenar tots els productes de client en els prestatges.

També omplir tots els expositors i espais promocionals que el client té en botiga.

Rotar el producte segons data de caducitat (el producte que caduca abans es posa davant).

Col · locar les etiquetes de preus i cartelleria promocional que falti.

Neteja de l'lineal.

Retirar els productes caducats i procedir a la seva devolució.

Mantenir l'ordre al magatzem.

Per inscriure't i obtenir més informació de l'oferta d' ocupació de Reposador / reponedora amb Cotxe en Jonquera (La)

SuperEstanco selecciona :

COMERCIAL ESTANCS GIRONA

Publicat: 2020.03.02

– 2 vacants.

– Contracte autònom.

– Jornada completa.

Per inscriure't i obtenir més informació de l'oferta d' ocupació de COMERCIAL ESTANCS GIRONA

GRUP MAESTRE selecciona :

OPERARI / A PRODUCCIÓ per Maçanet de la Selva

Publicat: 2020.02.28

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 900 € -1.500 €.

Per inscriure't i obtenir més informació de l'oferta d' ocupació d'OPERARI / A PRODUCCIÓ a Maçanet de la Selva

Oficial 1a mecànic per Maçanet de la Selva

Publicat: 2020.02.28

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Per inscriure't i obtenir més informació de l'oferta d' ocupació d'Oficial 1ª Mecànic a Maçanet de la Selva

TAVIL selecciona :

AJUDANT GESTIÓ DE PRODUCCIÓ per a Sant Jaume de Llierca

Publicat: 2020.03.03

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Per inscriure't i obtenir més informació de l'oferta d' ocupació de AJUDANT GESTIÓ DE PRODUCCIÓ a Sant Jaume de Llierca

Wellbeing Solutions selecciona :

METGE / A RRMM GIRONA

Publicat: 2020.02.27

– Contracte indefinit.

– Jornada intensiva – demà.

– Salari 33.000 € -36.000 €.

Per inscriure't i obtenir més informació de l'oferta d' ocupació de MÈDIC / A RRMM GIRONA