El Govern vol afavorir plans de pensions d'empresa i endurir les prejubilacions

El Govern vol endurir les jubilacions anticipades voluntàries i incentivar els plans de pensions empresarials enfront dels individuals (privats). Així ho va anunciar ahir el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, en la compareixença a la Comissió de el Pacte de Toledo per a la reforma de les pensions. Escrivá va exposar la necessitat d'eliminar la «incertesa» al voltant de les pensions i visibilitzar la «solvència» del sistema.

Per a això, a curt termini, el ministre aposta per un canvi «comptable» i per deslliurar la Seguretat Social de càrregues que no li corresponen i que minven els seus ingressos, com les polítiques actives d'ocupació o determinades prestacions. A mig termini, el repte ve de la mà de la generació baby boom que es jubilarà a partir de mitjans de la dècada.

Un elevat nombre de jubilats que provocarà un creixement de la despesa, però serà «bastant manejable i reconduïble» si s'actua sobre tres palanques: la volta al marc previ a la reforma de les pensions de l'any 2013, incentius «positius» per estendre la vida laboral dels treballadors i el desenvolupament de la previsió social complementària. Amb l'objectiu d'apropar l'edat efectiva de jubilació (64,4 anys) a l'edat legal (67 anys), el ministre proposa endurir les jubilacions anticipades voluntàries i incentivar la demora.

Les prejubilacions voluntàries han crescut un 66% des del 2014, fins a suposar l'any passat el 16% del total. Una alça que el ministre atribueix a la incertesa generalitzada per les previsions «catastrofistes» sobre el futur de el sistema. La jubilació anticipada voluntària té una penalització sobre la pensió de el 8% però en molts casos la taxa real és inferior, segons diu.

Al fil de la proposta del ministre, la consultora KPMG assenyala que la previsió social col·lectiva hauria d'haver-se impulsat a Espanya fa molts anys i que les pimes, que conformen més del 80% del teixit empresarial espanyol, no haurien de quedar fora d'aquests incentius; així mateix, qüestiona que s'eliminin incentius fiscals a l'estalvi individual, la qual cosa pot afeblir el sistema de previsió social.

Álvaro Granado, responsable de Pensions de KPMG Advocats, feia ahir aquestes consideracions. «Apostar pel desenvolupament de la previsió social col·lectiva és una mesura que donarà a l'empresa un paper protagonista en les pensions del futur. Això és alguna cosa que hauria d'haver-se impulsat fa anys», va dir.